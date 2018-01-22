Светлана Ходченкова вернулась к бывшему любовнику

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:28:13+03:00

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Трудно представить, что такая красавица и умница Светлана Ходченкова может долгое время находится одна. Однако о личной жизни актрисы долгое время ничего не было слышно. На отдых она ездила с друзьями, фото в своих соцсетях публиковала только с подругами, тем больше, подогревая разговоры о том, что свои романы звезда от общественности скрывает. А значит, рассуждали поклонники, есть что скрывать! Вчера, 21 января девушка отпраздновала свой 35 день рождения и тогда же в прессе появилась новость о том, что у Ходченковой возобновился роман с бизнесменом Георгием Петришиным. Тем самым, за которого она еще больше года назад собиралась замуж. Выяснилось, что красавица-актриса провела с Петришиным праздники на Бали, а после укатила кататься на лыжах в Швейцарию, пишет издание «СтарХит».

Напомним, звезда встречалась с бизнесменом больше пяти лет, а в мае 2015-го прямо на сцене после спектакля он сделал ей предложение. Однако два года назад пара рассталась. Причины разрыва не назывались, но говорят им предшествовала крупная ссора, после которой Светлана приняла решение разойтись и отменить свадьбу.

«Света серьезно подходит к выбору спутника жизни, – рассказывали в окружении актрисы. – Она самодостаточная, сильная, ей рядом нужен уверенный и любящий мужчина».

Напомним, актриса впервые вышла замуж в 2005 году — за актера Владимира Яглыча. Но в 2010 году Владимир и Светлана развелись.

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Многие обратили внимание на то, что из Инстаграма одной из наших популярных актрис, Светланы Ходченковой, пропал ее жених Георгий Петришин и появились подружки в больших количествах. Новый год пара отпраздновала вместе. Но на последующий свой день рождения 21-го января Света была в компании подружек-актрис: Екатерины Вилковой, Юлии Снигирь, Светланы Устиновой, Анны Чиповской, Александры Бортич итд. В кадре девушки смеются и дурачатся, а значит, за кадром разворачивается какая-то драма. На праздновании 30-летия Георгия в Барвихе 20-го числа было более 200 гостей – и Лада Дэнс, и Тимур Родригез, и Юля Барановская, но красавицы-актрисы также не было видно. (подробности)