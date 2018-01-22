2018-01-22T15:03:09+03:00
Экономика

На экономическом форуме в Давосе работают резиденции России и Индии

ВЭФ-2018 пройдет с 23 по 26 января в Швейцарии
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Россия и Индия – давние стратегические партнерыРоссия и Индия – давние стратегические партнеры
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В рамках 48-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе открыли свои двери официальные резиденции России и Индии. «Русский» и «Индийский дома» объединят лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. В резиденциях запланирована насыщенная деловая и культурная программа, будет организовано пространство для встреч и переговоров.

«Россия и Индия – давние стратегические партнеры. Партнерство стран дает особые возможности для развития политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. В 2017 году Индия приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. На форуме в Давосе в этом году отношения этих стран получат новые измерения, в том числе благодаря взаимодействию между своими официальными резиденциями. Мы ожидаем заключения новых соглашений и договоренностей», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В работе «Русского дома» примут участие федеральные министры, ведущие российские и международные предприниматели, представители средств массовой информации. Организатором российской резиденции является крупнейший в России оператор конгрессно-выставочных мероприятий фонд «Росконгресс».

С подробной программой «Русского дома» можно ознакомиться на официальном сайте проекта: www.houserussia.com

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