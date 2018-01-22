Американцы хотят расчленить Сирию

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:35:46+03:00

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В субботу турецкая армия обстреляла позиции курдов в Африне - городе на севере многострадальной Сирии. Погибли десять человек, в том числе мирные жители. Впрочем, если на Ближнем Востоке вступают в схватку двое (а турки и курды, населяющие север Сирии и частично территорию Турции, уже много лет ведут войну друг против друга), то, скорее всего, за ними стоит «третий радующийся». И такой внешний игрок имеется - это США. Сломить власть законного президента Сирии Башара Асада у Америки не получилось. Столкнуть лбами Москву и Анкару (обе страны успешно воевали с террористами ИГИЛ - террористической организации, запрещенной в России) с помощью серии хорошо организованных провокаций - тоже не вышло. Значит, остается последний шанс избежать примирения сторон: разыграть такую же старую, как сам конфликт на Ближнем Востоке, «курдскую карту». Американцы сулят разделенному народу (курды проживают не только в Турции и Сирии, но и в Ираке и Иране) независимость, параллельно вооружая их и соседей из «демократических сил Сирии» (на деле мало отличающихся от обычных боевиков) численностью в десятки тысяч человек. По слухам, Пентагон даже поставил этим проамериканским группировкам портативные зенитно-ракетные комплексы. Но это оружие попадет и к тем курдам, которые уже много лет ведут войну за независимость от Турции. В ответ Анкара вынуждена реагировать, беря под контроль курдские анклавы в Сирии, и почти остановленная в регионе война продолжается. Даже обычно сдержанное Минобороны РФ прямо указывает на виновных.

- Основной фактор кризиса в этом регионе Сирии - провокативные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением, - заявили в ведомстве.

В Сирии американцы проиграли по всем направлениям. Вместо того чтобы признать это, они продолжают игру по развалу страны, вооружая сирийскую оппозицию и курдов.

Так курдское меньшинство (которое немало настрадалось в XX веке) превращается, по сути, в американское пушечное мясо для продолжения войны на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон, помахавший перед их носом морковкой независимости, своих обещаний выполнять не собирается. А зачем? Нестабильность - вот главная цель происходящего. Никто не думает о последствиях, которые могут быть печальными. В том числе и для США.