2018-01-22T15:35:46+03:00
Политика

Американцы хотят расчленить Сирию

США продолжают вооружать террористов, которые воюют против официального Дамаска и Турции
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmediaкорреспондент отдела политики
Поделиться:
Комментарии: comments4
Анкара вынуждена реагировать, беря под контроль курдские анклавы в Сирии, и почти остановленная в регионе война продолжаетсяАнкара вынуждена реагировать, беря под контроль курдские анклавы в Сирии, и почти остановленная в регионе война продолжаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу турецкая армия обстреляла позиции курдов в Африне - городе на севере многострадальной Сирии. Погибли десять человек, в том числе мирные жители. Впрочем, если на Ближнем Востоке вступают в схватку двое (а турки и курды, населяющие север Сирии и частично территорию Турции, уже много лет ведут войну друг против друга), то, скорее всего, за ними стоит «третий радующийся». И такой внешний игрок имеется - это США. Сломить власть законного президента Сирии Башара Асада у Америки не получилось. Столкнуть лбами Москву и Анкару (обе страны успешно воевали с террористами ИГИЛ - террористической организации, запрещенной в России) с помощью серии хорошо организованных провокаций - тоже не вышло. Значит, остается последний шанс избежать примирения сторон: разыграть такую же старую, как сам конфликт на Ближнем Востоке, «курдскую карту». Американцы сулят разделенному народу (курды проживают не только в Турции и Сирии, но и в Ираке и Иране) независимость, параллельно вооружая их и соседей из «демократических сил Сирии» (на деле мало отличающихся от обычных боевиков) численностью в десятки тысяч человек. По слухам, Пентагон даже поставил этим проамериканским группировкам портативные зенитно-ракетные комплексы. Но это оружие попадет и к тем курдам, которые уже много лет ведут войну за независимость от Турции. В ответ Анкара вынуждена реагировать, беря под контроль курдские анклавы в Сирии, и почти остановленная в регионе война продолжается. Даже обычно сдержанное Минобороны РФ прямо указывает на виновных.

- Основной фактор кризиса в этом регионе Сирии - провокативные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением, - заявили в ведомстве.

В Сирии американцы проиграли по всем направлениям. Вместо того чтобы признать это, они продолжают игру по развалу страны, вооружая сирийскую оппозицию и курдов.

Так курдское меньшинство (которое немало настрадалось в XX веке) превращается, по сути, в американское пушечное мясо для продолжения войны на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон, помахавший перед их носом морковкой независимости, своих обещаний выполнять не собирается. А зачем? Нестабильность - вот главная цель происходящего. Никто не думает о последствиях, которые могут быть печальными. В том числе и для США.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Спецкор "КП" Александр Коц - раненным в Сирии журналистам: Поправляйтесь, парни! Не унывайте, еще повоюем!
Репортеры НТВ и "Звезды" и пятеро саперов, пострадавшие от взрыва в Дейр-эз-Зоре вместе с журналистами, выполнили главную задачу: они вернутся домой живыми [видео]
Новости 24
Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения
Мэра города на Сицилии арестовали по подозрению в связях с мафией
Нацбанк Украины: обязательства Киева перед МВФ превышают 12 млрд долларов
Путин назначил постпреда РФ при НАТО Грушко заместителем главы МИД
Китай упрекнул США в односторонней политике в ВТО
Oxfam: 82% мировых богатств сосредоточены в руках 1% населения
Норвегия не рассматривает Россию в качестве военной угрозы
Итальянец Микеле Николетти стал новым председателем ПАСЕ
Порошенко назвал закон о реинтеграции Донбасса «технологией возвращения» этих территорий
В Госдуме раскритиковали закон о приравнивании сожительства к браку
ГИБДД может изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
В поддержку Путина на выборах собрано более 1,6 млн подписей
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили
Суд ликвидировал фонд, обеспечивающий работу штаба Навального
Саакашвили обвинил Порошенко в нарушении границы во время поездки на Мальдивы
Китай призвал Россию вместе противостоять вызовам со стороны США
Песков: СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах
В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли
Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт скончался после тяжелой болезни
РПЦ изучит законопроект о приравнивании сожительства к браку
Ученые предсказали, когда вымрут мужчины
В Кремле внимательно следят за ходом военной операции Турции в сирийском Африне
Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозы испанской прокуратуры
Россия поставит в Мьянму шесть многоцелевых истребителей Су-30
Россия и Кувейт приступили к переговорам о строительстве АЭС
Россияне стали чаще летать за границу
МИД Франции: Макрон считает Россию великой державой, которую следует уважать