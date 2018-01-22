«Я скучаю по тебе как никогда!»: вдова Хворостовского скорбит по любимому мужу

22 Янв. 2018 2018-01-22T16:01:33+03:00

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Дмитрия Хворостовского не стала в ноябре прошлого года. Слишком маленький срок для того, чтобы близкие оперного певца еще могли смириться с невосполнимой утратой. На днях вдова Хворостовского Форанс через соцсети как бы мысленно обратилась с супругу с трогательным посланием.

flosha1 2 months today.. I miss you more than ever! You ll always be in my heart! Love you Dima!

«Сегодня 2 месяца.. Я скучаю по тебе как никогда! Ты всегда будешь в моем сердце! Люблю тебя Дима!», - написала она.

Поклонники стараются поддержать Флоранс и оставляют множество комментариев: «Флоренс, наша любовь к Дмитрию — певцу, артисту, человеку — это наша любовь и к вам, и к вашим детям. Скорбим вместе с вами», «Держитесь, дорогая Флоранс! Дети — Ваше все! Наследие!», «Будьте счастливы!!!! Дима этого хотел!».

Коллега Хворостовского Анна Нетребко недавно призналась, что он приходит к ней во снах. Она также поддерживает Флоранс, часто созванивается с ней. В комментариях она оставила несколько эмоджи в виде алых роз. Многие звезды также вспоминают об оперном певце с теплотой. Так, недавно Максим Фадеев рассказал, что запомнил его настоящим другом и сибиряком.

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