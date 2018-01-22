Муж слил в сеть голое фото 155-килограммовой модели
Тесс Холлидей – эта та женщина, которая из любого лимона сделает лимонад. Ее напарницы по сообществу людей, страдающим лишним весом по-прежнему сидят на диетах и изнуряют себя в спортзале, а Тесс десять лет назад смекнула, что и ее пышные формы могут быть интересны для фотохантеров и подалась в модели. Теперь у 155-летней манекенщицы есть несколько миллионов долларов, контракт с ведущим модельным агенством, своя линия одежды, а еще сын и муж. И вот на днях удивил всех последним. Он вдруг опубликовал на своей страничке в соцсети снимок жены нагишом на фоне гор. И потребовал уважения "ко всему женскому и прекрасному". Таки образом, влюбленный супруг присоединился к "Женскому маршу" в США, который был нацелен на привлечение внимания к проблемам неравноправия. Представительниц прекрасного пола поддержали такие знаменитости, как Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Ева Лонгория.
"Женщины заслуживают уважения, полностью они голые или одетые с головы до пят. Я сделал это фото несколько недель назад, чтобы опубликовать его именно сегодня. Никакого фотошопа здесь нет", - подписал снимок обнаженной жены Ник Холлидей.
Напомним, с Тесс он познакомился через соцсети, сначала долго переписывались, потом сходили на свидание, а в 2015 году связали себя узами брака. Кстати, поженились они уже после того, как стали родителями. Ждали момента, когда желание быть вместе станет огромным.