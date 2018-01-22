2018-01-22T17:28:41+03:00
Звезды

Муж слил в сеть голое фото 155-килограммовой модели

Этим снимком супруг призвал уважать «все женское и прекрасное»
Ольга АНТОНОВА
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Модель Тэсс ХолидэйМодель Тэсс ХолидэйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тесс Холлидей – эта та женщина, которая из любого лимона сделает лимонад. Ее напарницы по сообществу людей, страдающим лишним весом по-прежнему сидят на диетах и изнуряют себя в спортзале, а Тесс десять лет назад смекнула, что и ее пышные формы могут быть интересны для фотохантеров и подалась в модели. Теперь у 155-летней манекенщицы есть несколько миллионов долларов, контракт с ведущим модельным агенством, своя линия одежды, а еще сын и муж. И вот на днях удивил всех последним. Он вдруг опубликовал на своей страничке в соцсети снимок жены нагишом на фоне гор. И потребовал уважения "ко всему женскому и прекрасному". Таки образом, влюбленный супруг присоединился к "Женскому маршу" в США, который был нацелен на привлечение внимания к проблемам неравноправия. Представительниц прекрасного пола поддержали такие знаменитости, как Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Ева Лонгория.

"Женщины заслуживают уважения, полностью они голые или одетые с головы до пят. Я сделал это фото несколько недель назад, чтобы опубликовать его именно сегодня. Никакого фотошопа здесь нет", - подписал снимок обнаженной жены Ник Холлидей.

nickhollidayconickhollidayco
Women deserve respect, whether they are completely naked or covered head to toe. . I m too sick to march, so I worked on this photo we shot a few weeks ago to post today. No alterations to her body or bare face have been made. . #effyourbeautystandards #nomakeup #unretouched #womensmarch
20092 отметок «Нравится»435 комментариевInstagram

Напомним, с Тесс он познакомился через соцсети, сначала долго переписывались, потом сходили на свидание, а в 2015 году связали себя узами брака. Кстати, поженились они уже после того, как стали родителями. Ждали момента, когда желание быть вместе станет огромным.

tesshollidaytessholliday
This photo was another moment in 2017 that meant a lot to me. This was after we shot my book cover, & @hisvintagetouch seized a photo opportunity (he always does ) Now, about this view #effyourbeautystandards
86418 отметок «Нравится»1238 комментариевInstagram
tesshollidaytessholliday
This photo is in latest @nylonmag Honored they chose me as an "It Girl" Sadly it's the magazines very last print issue, which is a bummer because I've read the mag forever , but I'm grateful to be in it- so go grab a copy Makeup @shablamgela Hair @yuichi_la Styled by @ameliankashiro Wearing @citychicusa @premme.us #effyourbeautystandards #thenotsosubtleartofbeingafatgirl
38034 отметок «Нравится»290 комментариевInstagram
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