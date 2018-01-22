2018-01-22T19:10:39+03:00
Телевизор

В тюрьму по собственному желанию

В многосерийном фильме «Последняя статья журналиста» главный герой попадет за решетку ради репортажа, но остается там на 15 лет
Алена ТИХОМИРОВА
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Все идет не по сценарию, и парень попадает за решетку на 15 лет.Все идет не по сценарию, и парень попадает за решетку на 15 лет.Фото: кадр из фильма
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Звезда сериалов «Невский», «Ленинград 46» и «Казнить нельзя помиловать» Дмитрий Паламарчук в новом проекте станет журналистом. Главный герой сериала «Последняя статья журналиста», молодой корреспондент Олег Верховцев, решает написать репортаж из камеры смертников. Он уговаривает своих высокопоставленных друзей посадить его по ложному обвинению, а после выполнения задачи вытащить. Но все идет не по сценарию, и парень в итоге попадает за решетку на 15 лет. В его невиновность не верит даже жена Полина (Агния Дитковските). Выйдя на свободу, журналист пытается выяснить, кто и зачем его подставил, и вернуть свое честное имя.

- Никакой специальной подготовки мы не проводили. На курсы журналистики, например, я не ходил, - говорит Дмитрий Паламарчук. - Перспектива сыграть героя, проходящего через такое количество испытаний, одновременно и пугала, и привлекала. В конце концов решил принять этот вызов.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Пскове. Институт картографии перевоплотился в редакцию газеты, хлебозавод - в тюрьму, а Дворец культуры железнодорожников - в помещение суда.

- Одна из самых больших сложностей для меня в том, что огромное число сцен снималось в карцере, - вспоминает актер. - А это значит, четыре стены, камера и я. В таком узком пространстве не разойдешься, так что приходилось придумывать каждую сцену подробнейшим образом. Самое забавное, что моим единственным партнером в этих сценах был, простите за прямоту, унитаз. Это незабываемый опыт, когда ведешь диалоги с дыркой в полу. Если честно, мне самому любопытно, что же в итоге получится.

НТВ. «Последняя статья журналиста». Понедельник - пятница, 21.35.

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