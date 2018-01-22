Сын рассказал о состоянии больного раком Николая Караченцова

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:23:31+03:00

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Новый год для Николая Караченцова начался с оптимистичного прогноза врачей, которые отметили положительную динамику в лечении онкологии актера. Сын артиста Андрей Караченцов рассказал, что его отец сейчас закончил четвертый курс химиотерапии. И состоянии здоровья артиста внушает медикам оптимизм.

‍«Надо сказать, что есть положительные результаты. То новообразование в легком, которое у него диагностировано, оно под воздействием химиотерапии уменьшается", - сказал Андрей Караченцов в интервью ТАСС.

Он добавил, что семья полностью доверят российским врачам.

"Выбран правильный курс, папа легко его переносит, и дай Бог, чтобы состояние у него улучшалось", - отметил собеседник агентства.

По его словам, после окончания курса химиотерапии будет проведено тщательное обследование, после чего врачи выберут дальнейшую тактику лечения.

Напомним, в 2005 году Николай Караченцов попал в страшную аварию. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, не справился с управлением. Караченцов заметил железнодорожный переезд, начал резко тормозить, машину занесло и она ударилась о фонарный столб.

В результате аварии Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра. Ему были сделаны две операции, он долгое время находился коме. После аварии к актерской деятельности Караченцов не вернулся.

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