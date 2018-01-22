Стенд РГАУ-МСХА на выставке в Манеже посетили сотни будущих абитуриентов

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Тимирязевская академия приняла участие в Образовательном форуме «Навигатор поступления», который открылся 22 января в Центральном выставочном зале Манеж. В масштабном мероприятии приняли участие ведущие вузы страны, пригласившие на свои площадки будущих абитуриентов. Стенд РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева стал одним из самых посещаемых на форуме - к концу дня здесь побывали более 1000 школьников и родителей.

На стенде Тимирязевки в Манеже для будущих абитуриентов проводились мастер-классы, раздавались справочные и рекламные материалы. Здесь можно было получить подробную информацию о подготовительных курсах и условиях поступления, проходным баллам и конкурсам. На вопросы посетителей форума отвечали декан факультета довузовской подготовки и профориентации Раиф Усманов, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Ольга Волобуева, доцент кафедры технологии хранения и переработки продукции животноводства Екатерина Казакова и доцент кафедры статистики и эконометрики Вадим Демичев. Специалисты академии имеют большой опыт в профориентации и всегда стараются помочь выпускникам школ выбрать именно те профессии, которые наиболее востребованы на современном рынке труда.

В следующий раз будущие абитуриенты и преподаватели Тимирязевки встретятся летом: прием документов на поступление в РГАУ-МСХА стартует 20 июня.