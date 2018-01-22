2018-01-22T22:13:14+03:00
Профессии будущего

Студенты и преподаватели Тимирязевки подарили детям сказочное конное шоу

Кафедра коневодства РГАУ-МСХА единственная в России располагает собственным комплексом с 64 лошадьми
Ксения БОГДАНОВА
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Новогоднее шоу подготовили преподаватели и студенты кафедры коневодства факультета зоотехники и биологии вместе с учениками конно-спортивной школы. Фото: timacad.ruНовогоднее шоу подготовили преподаватели и студенты кафедры коневодства факультета зоотехники и биологии вместе с учениками конно-спортивной школы. Фото: timacad.ru
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Манеж конно-спортивного комплекса Тимирязевской академии вторые выходные подряд собирает детей и взрослых. Со всех уголков Москвы сюда приезжали зрители на костюмированное представление по мотивам сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Новогоднее шоу подготовили преподаватели и студенты кафедры коневодства факультета зоотехники и биологии вместе с дошкольниками и школьниками, занимающимися в конно-спортивной школе при Тимирязевской академии.

Конные представления в манеже Тимирязевки идут уже более 30 лет. За это время они стали визитной карточкой академии: сегодня на эти спектакли приводят своих детей те зрители, которые когда-то сам в детсадовском и школьном возрасте приходил сюда вместе с родителями. Каждый год здесь ставят спектакли по конкретным литературным произведениям, в этот раз выбор пал на всеми любимого «Айболита». Самым маленьким участникам шоу - всего по четыре года, при этом они уверенно держатся в седле и выполняют гимнастические упражнения.

- В представлении заняты около 40 лошадей 15 пород: буденновская, тракененская, ганноверский, локайская и другие, - рассказал заведующий кафедрой коневодства Владимир Дёмин.

Конные спектакли в академии ставятся уже 30 лет. Фото: timacad.ru

Конные спектакли в академии ставятся уже 30 лет. Фото: timacad.ru

Сегодня кафедра коневодства Тимирязевской академии является уникальной: она единственная в России располагает специализированным комплексом и собственным манежем. Здесь живут 64 лошади 18 ведущих пород, которые разводятся в России. Все это позволяет студентам постигать тонкости коневодства не на муляжах и картинках, а в общении с живыми лошадьми.

На базе ГРАУ-МСХА регулярно проводятся семинары, научные конференции и другие мероприятия по вопросам коневодства в России. На днях, например, в Тимирязевке прошла ежегодная научно-практическая конференция для специалистов конных заводов и ипподромов, коневладельцев и тренперсонала «Проблемы коннозаводства и ипподромного дела».

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