На «Грэмми» не наградили Хворостовского, но вручили премию российскому пианисту

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Флоренс Хворостовская и дети покойного оперного певца возлагали на 60-ю церемонию вручения наград «Грэмми» большие надежды. Дмитрий был посмертно номинирован в категории «Лучший классический сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина совместно с пианистом Константином Орбеляном. Но чуда не случилось - награду не дали. Победила канадская оперная певица Барбара Ханниган. Видимо, академики, к сожалению, посчитали что его вклад в мировое искусство не настолько значителен, чтобы давать за это награду.

Зато статуэтку получил Рэнди Ньюман за его композицию «Путин» в номинации «Лучшая аранжировка». Забавно, насколько по-разному мы смотрим на эту победу: послушав песню, мы не увидели в ней ничего, кроме восхваления лидера нашей страны, такую мог написать любой патриотически настроенный российский артист. Смотрите сами:

«Он может вести гигантский трактор

Через Транссибирскую равнину.

Он может управлять ядерным реактором

Своим левым полушарием.

И когда он снимает рубашку,

Женщины теряют рассудок.

Когда он снимает рубашку.

Я хочу быть женщиной».

А американцы, видимо, считают, что это какой-то крутой стеб. Сам Ньюман рассказывал, что на создание песни его вдохновила фотография нашего лидера - «на коне или на тракторе». Ну ок.

Россия все же получила награду - Даниил Трифонов стал лучшим пианистом в номинации Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа.

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию Грэмми в номинации Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение .

Конечно, многих интересовало, кто же победит в главной номинации - «Песня года». Заветную статуэтку в итоге забрал Бруно Марс за свой танцевальный хит: "That's What I Like", хотя многие прочили победу привязчивой «Despasito», гремевшей из каждого утюга. Бруно так же, по мнению академиков «Грэмми», записал «Альбом года» - «24 k Magic», этот же альбом стал «Записью года» (оценивалась полностью работа над диском - сведение, продакшн и т.д.).

«Лучшее сольное исполнение» досталось Эду Ширану и его простенькой песенке «Shape of you». Этот же артист взял «Лучший поп-альбом», обойдя Леди ГаГу и Coldplay. Лучшей рок-композицией стала «Run» от ветеранов сцены, Foo Fighters.