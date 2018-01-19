Защитник "Спартака" Георгий Джикия после страшной травмы будет прооперирован

19 Янв. 2018 2018-01-19T09:12:14+03:00

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Сборная России по футболу и московкий "Спартак" понесли тяжелую потерю на старте календарного года. На тренировочных сборах в ОАЭ тяжелейшую травму получил центральный защитник спартаковцев Георгий Джикия. Настоящий несчастный случай произошел во время контрольной игры против китайского клуба "Шанхай СИПГ", за который играет известный по выступлениям за "Зенит" бразилец Халк.

На 15-й минуте поединка против китайской команды Джикия неудачно поставил ногу на газон и получил серьезное повреждение, после которого не смог продолжить игру. Он покинул поле на носилках, превозмогая сильную боль. Сразу же с футбольного поля он вместе с главой медицинского департамента "Спартака" Михаилом Вартапетовым отправился на медицинское обследование.

После диагностики у Джикии специалисты диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшее время он будет прооперирован, после чего начнется длительное восстановление. Но пока что же футболист находится еще в расположении "Спартака" в отеле "Джебел Али Палм Три Корт".

КСТАТИ

Артем Дзюба поддержал Георгия Джикию

Форвард питерского "Зенита", который сейчас переживает непростые времена своей карьеры, написал в "Инстаграме":

- Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!!!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!!!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял!!!!! ты сильный!