2018-01-19T09:20:53+03:00
Спорт

Титульный бой UFC Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон состоится 7 апреля в Нью-Йорке

UFC официально огласил дату проведения титульного боя Нурмагомедов - Фергюсон
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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31 декабря Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу и теперь сразится с Тони Фергюсоном.31 декабря Хабиб Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу и теперь сразится с Тони Фергюсоном.Фото: REUTERS
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29-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов 7 апреля сразится за титул чемпиона UFC в легком весе с американцем Тони Фергюсоном. Встреча, и это уже официальное решение, состоится 7 апреля в Нью-Йорке и станет главным поединком в рамках турнира UFC 223.

Ранее уже было сообщено, что действующий обладатель чемпионского пояса ирландец Конор Макгрегор будет лишен чемпионского титула из-за слишком длительного простоя. Макгрегор объявил о своих планах возвращения в спорт лишь в сентябре, а это - два года без защиты своего чемпионского пояса. Глава UFC Дана Уайт, как ожидается, объявит об этом 19 января на специальной пресс-конференции.

5 марта 2017 года Фергюсон должен был встретиться с Нурмагомедовым. Однако россиянин был госпитализирован из-за последствий ускоренной сгонки веса накануне поединка. 31 декабря Нурмагомедов победил Эдсона Барбозу решением судей. И теперь в активе россиянина - 25 побед и ни одного поражения в UFC. Фергюсон свой последний, на данный момент, бой провел 7 октября прошлого года, взяв верх удушающим приемом над американцем Кевином Ли. Статистика 33-летнего Тони Фергюсона - 23 победы и 3 поражения в UFC.

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