Евгений Малкин забросил победную шайбу "Питтсбурга" в игре с "Лос-Анджелесом"
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" добился выездной победы над "Лос-Анджелесом" со счетом 3:1. Одним из главных действующих лиц этого поединка стал российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин.
На 40-й минуте матча Малкин сделал счет 2:1 в пользу своего клуба, а на 50-й сделал голевую передачу на Хернквиста. Наш форвард забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне.
Патрик Хернквист же и открыл счет в этой игре, отличившись уже на 43-й секунде матча. Единственную шайбу у "Лос-Анджелес Кингз" забросил на 35-й минуте Адриан Кемпе.
"Питтсбург" выиграл пятую из шести последних встреч в регулярном чемпионате. На счету Малкина - уже седьмая шайба в шести последних матчах турнира.