2018-01-19T12:35:44+03:00
Спорт

Евгений Малкин забросил победную шайбу "Питтсбурга" в игре с "Лос-Анджелесом"

Команда российского форварда добилась выездного выигрыша со счетом 3:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгений Малкин - автор победной шайбы "Питтсбурга".Евгений Малкин - автор победной шайбы "Питтсбурга".Фото: REUTERS
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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" добился выездной победы над "Лос-Анджелесом" со счетом 3:1. Одним из главных действующих лиц этого поединка стал российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин.

На 40-й минуте матча Малкин сделал счет 2:1 в пользу своего клуба, а на 50-й сделал голевую передачу на Хернквиста. Наш форвард забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Патрик Хернквист же и открыл счет в этой игре, отличившись уже на 43-й секунде матча. Единственную шайбу у "Лос-Анджелес Кингз" забросил на 35-й минуте Адриан Кемпе.

"Питтсбург" выиграл пятую из шести последних встреч в регулярном чемпионате. На счету Малкина - уже седьмая шайба в шести последних матчах турнира.

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