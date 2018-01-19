2018-01-19T11:25:37+03:00
Дом. Семья

Дневник Саши Петрова

На российском рынке мультимедийной информации появился еще любопытная форма синтеза потоков информации и эмоций: книга-блог
Олег ЖДАНОВradiokp@radio_kp
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Обложка книги «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ»Обложка книги «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ»
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Последние пару десятков лет тут и там возникают проекты синтезирующие в себе классические формы работы с текстом и цифровые технологии интернета. Книги, написанные по интернет-переписке, книги, имитирующие компьютерную игру, игры, созданные по сюжету книг и т.д. Сегодня на российском рынке мультимедийной информации появился еще любопытная форма синтеза потоков информации и эмоций: книга-сайт. Книга – электронный дневник.

«#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ»

«Эксмо», 2018

Под одной обложкой целая череда жанров: стихи, проза, откровения о личной жизни, размышления, пропущенное через фильтр беллетристики театральное шоу, фотографии. В том, что Саша Петров являет собой сгусток различных талантов – нет никаких сомнений. Будучи еще довольно молодым актером, он работает и как режиссер-постановщик, и как сценарист, а теперь еще и как литератор и составитель книг в мультилитературном жанре. Талантлив во всем – это про него. Например, в сериале «Метод» он играет следователя-мажора в лучших традициях героев Гая Ричи, а это безусловно, новая планка для нашего кинематографа. И вот книга, по которой можно путешествовать как по сайту: проза, стихи, размышления, интервью, откровенный разговор о музе, сподвигнувшей его к качественному рывку. Манера изложения тоже проникнута интернет стилистикой. Это блог, on-line интервью, а не скучный пафосный текст с претензией на ранние мемуары. Конечно, элемент шоу, «работа» со читателем-зрителем, моноспектакль в книге тоже есть, иначе бы Петров не был актером. В некотором смысле, книга – это афиша Саши, как творческой единицы мироздания и его конкретных театральных проектов. Ну, что же, рассаживайтесь в зале. Шоу начинается.

Каторга…

Нет воли,

сил бежать —

беда!

И выстрел в сердце невзначай…

Прощай!

Нет слов,

молчать

не получается, шипеть душой, взмоляя о пощаде;

никак не сможет миг угаснуть —

в груди гудками бьёт,

комок застыл.

Молить

тебя не перестану

и говорить не буду:

«Всё прощаю,

всё забуду,

я отпущу», —

не обещаю

и не умру.

Всё.

Точка.

Я прекращаю.

***

Ты испарился,

в пепел превратился,

в комочек маленький,

в соломинку…

Ты — гусеница,

ты сейчас — ничто.

ты только много литров крови, бурлящих,

и всё...

Сигарету хочется.

С ней, с сигаретой, — как с ней,

с той самой — с безднами вместо глаз,

ты в этот момент погас,

как маленькая свечка,

как рассвет, без какой-либо надежды в грязи

дождливой осени увяз.

Ночь прошла

— и ты не спал.

На самом деле ты сразу понял:

ты влюбился —

и сразу светом озарился:

ты ЗАНОВО РОДИЛСЯ!

***

«В жизни мы совершенно простые люди. На сцене или в кино наши души раскрываются, и мы становимся уже больше похожими на энергию, нежели на привычный облик человека, в этом и есть чудо перевоплощения, за этим чудом зритель идёт в театр, или в кино, или в концертный зал, клуб. За этим идём туда и мы, актеры, и там встречаемся с нашим зрителем. В книге, наряду с моими стихами и материалами драматического шоу «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ», представлена серия фотографий. Это снимки случайные — секунды жизни, эмоции людей — сделанные в Венеции, Брюсселе и Амстердаме в 2017 году. Изначально я не планировал включать эти фотографии в книгу. Просто фотографировал, а в какой-то момент понял, что они гармонично вписываются в идею «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» — идею мимолётной встречи или мимолётной мысли. Кто знает, что ждёт этих людей, кто знает, что они пережили или переживут. Возможно, кто-то из них испытает взрыв эмоций, а кто-то уже испытал и живёт с этим... Возможно, на этих улицах происходили чудеса, влюблялись люди или просто встречались глазами, и что-то внутри менялось. Я уверен, на этих улицах это случалось миллион раз, как и на других, в других странах и на других континентах. Это удивительно — просто думать об этом, что весь наш мир соткан из таких мгновений, которые являются самыми главными в жизни, моменты ухода от реальности и погружения в невиданную силу, которые люди привыкли называть — любовь».

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