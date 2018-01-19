Facebook не зарегистрировал россиянина по имени Иван Иванов

19 Янв. 2018 2018-01-19T11:49:27+03:00

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Социальная сеть Facebook отказала в регистрации россиянину по имени Иван Иванов. Об истории рассказал знакомый мужчины, участник сообщества Pikabu под ником estolato.

По словам пользователя, он решил помочь пожилому человеку и зарегистрировать его в соцсети. Попытка не удалась из-за ограничительного сообщения от Facebook о том, что “пользователи должны использовать свое обычное имя, которое известно их друзьям”.

“Предупреждение не убирается и дальше не пускает. Зарегистрироваться на это имя не смог и я. Почитали правила, там, по этому поводу, лишь указано, что требуется вводить настоящее имя. И, видимо, администрация Facebook считает, что Ивановых Иванов в России нет и быть не может. Такие дела”, - рассказал пользователь.

После этого Иванов передумал регистрироваться в соцсети “из-за дискриминации по имени”.

“КП” провела собственный эксперимент и попробовала зарегистрировать “собственного Ивана Иванова”. Однако соцсеть также не позволила это сделать, сославшись на аналогичную причину.

В правилах соцсети указано, что она “не разрешает использовать определенные имена, чтобы люди не могли создавать фальшивые или вредоносные аккаунты”. Но если пользователя действительно зовут Иван Иванов, есть шанс верифицировать аккаунт, написав в службу поддержки Facebook.