Портрет "школьных стрелков": отличник, спортсмен, из хорошей семьи

19 Янв. 2018 2018-01-19T16:19:51+03:00

Пять самых жестоких нападений в российских школах. На этой неделе в России случилось сразу три ЧП в школах - в Улан-Удэ, Перми и Челябинской области. Страшная тенденция... Вспомним самые громкие случаи насилия в наших учебных заведениях за последние годы.

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Для США случаи школьной стрельбы — не редкость. В 2004 году Секретная служба США вместе с государственным Департаментом Образования подробно проанализировали все эти случаи и опубликовали итоговый доклад о безопасности в учебных заведениях.

Приводим самые интересные фрагменты из этого доклада.

Характерные черты нападений

Как сообщают авторы, в 73% случаев нападение происходит именно в самой школе, и жертвами становятся именно ученики и преподаватели. Лишь в одном случае стрелявший сперва убил свою семью.

Большинство нападавших — это ученики этих школ. Лишь в двух случаях атаку устраивали выпускники, которые планировали свою месть несколько лет.

Большая часть преступлений совершалась одиночками, хотя в 8% случаев убийцы действовали вдвоем. Кроме того,в ряде случаев у нападающего был сообщник, который не стрелял сам, но помогал все спланировать.

В качестве своих целей стрелки чаще всего выбирали школьных администраторов, своих учителей и тех учеников, которые их чем-то обидели. Другие пострадавшие были, как правило, случайными жертвами.

Убийца из хорошей семьи

Все школьные стрелки в описанных в докладе случаях — мальчики и молодые парни в возрасте от 11 до 21 года, то есть, несовершеннолетние по меркам США. Однако, 85% массовых убийств в школах были совершены подростками в возрасте от 13 до 18 лет.

Практически все стрелки были из довольно благополучных семей, жили с двумя родителями, и хорошо учились в школе. Почти половина нападавших были на хорошем счету — они спокойно общались в компании, занимались в спортивных секциях и других школьных клубах. Две трети этих подростков никогда не попадали в неприятности и не состояли на школьном учете. Двоечниками или прогульщиками были немногие - лишь 5% нападавших, и только единицы были исключены из школы.

На успеваемости школьных стрелков планируемые атаки тоже никак не отразились. Эксперты отметили улучшение или снижение оценок или дисциплинарные проблемы только в 5% случаев.

Практически все "школьные стрелки" хорошо учились в школе и жили в благополучных семьях.Фото: EAST NEWS

Бесконечная травля

Однако все это — лишь верхушка айсберга. Почти три четверти нападавших подвергались травле, оскорблениям и унижениям со стороны других учеников. Их одноклассники характеризовали нападавших так:

"Парень, которого все дразнят"

"Он всех раздражал"

"В школе нет никого, кто бы его не толкнул, не ударил, не запер в шкафу, или не держал его голову в бассейне под водой".

Некоторые из одноклассников потом отмечали, что перед нападением насмешек и издевательств становилось больше.

Проблемы с психикой?

В большинстве случаев атакующие не жаловались на проблемы с психикой и не проходили каких-либо осмотров. Однако, у 17% школьных стрелков были диагностированы отклонения в поведении и проблемы с психологическим здоровьем. При этом большинство стрелявших (78%) предпринимали попытки покончить с собой, а некоторые из них даже вели дневники, в которых описывали свою депрессию и отчаяние.

Родители и друзья нападавших потом отмечали, что знали об этих проблемах, но не воспринимали их всерьез. В 93% случаях школьные стрелки обращались за помощью к взрослым — к родителям, учителям, и даже к полиции, но не получали ее.

Сигналы об атаке

Как показывают авторы доклада, ни одно из нападений на школу не было случайным или импульсивным. Все атаки планировались в течение долгого времени. В некоторых случаях школьные стрелки просили друзей помочь им или обсуждали, кого именно они хотят убить.

В 80% случаев о готовящейся атаке было известно — об этом знал хотя бы один человек, помимо самих нападавших. В некоторых случаях друзья и одноклассники знали даже дату и время, в других — лишь то, что стрелок "готовится совершить что-то плохое".

В основном, сама стрельба длилась не дольше 15 минут, и в большинстве случаев подросток прекращал ее сам. Полицейские успели предпринять что-либо лишь в четверти случаев.

Как предотвратить трагедии?

Конкретных решений авторы доклада не предлагают. Они лишь отмечают, что директорам школ важно создавать комфортную атмосферу для учащихся, а также сделать так, чтобы дети могли спокойно рассказать учителям о травле или планируемых атаках. Эксперты подчеркивают, что взрослым необходимо быть более внимательми к детям и ответственно относится к тому, что они рассказывают.

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