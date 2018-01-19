2018-01-19T16:34:20+03:00
Спорт

Российские пары заняли весь пьедестал почета чемпионата Европы по фигурному катанию

Сенсацией стала победа Евгении Тарасовой и Александра Морозова
Константин ИВАНОВ
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Российские дуэты заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми стали Ксения Столбова и Фёдор Климов, третьи Наталья Забияко и Александр ЭнбертРоссийские дуэты заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми стали Ксения Столбова и Фёдор Климов, третьи Наталья Забияко и Александр ЭнбертФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По итогам произовольной программы «евробронза» - у Натальи Забияко и Александра Энберта, «серебро» - у Ксении Столбовой и Федора Климова, а «золото» - у Евгении Тарасовой и Александра Морозова.

Победа Тарасовой и Морозова - в чем-то сенсация. Нет, они и перед чемпионатом Европы выглядели фаворитами. Но небрежность в исполнении короткой программы отбросила их на 5-е место. Нужно было совершить что-то неординарное, чтобы защитить свой титул лучшей спортивной пары континента. Им это удалось. «Мы сильно были злы на себя после короткой, вышли злые на самих себя, на соперников и на ситуацию, катались наотмашь», - говорил после окончания соревнований Александр. «Наотмашь» - это 151,23 балла за произвольную программу, личный рекорд, и соответственно классный камбек, принесший золотые медали. И неплохое настроение перед Олимпийскими играми. Но там, с соперниками из США, Канады и Китая будет намного сложнее.

Но чья-то победа, это всегда и чье-то поражение. Своим прокатом произвольной программы остались очень недовольны Ксения Столбова и Федор Климов. Ксения допустила пару ошибок при исполнении прыжков, и сама корила себя: «Я не плакала в конце, хотя хотелось». Впрочем, главными неудачниками среди спортивных пар на чемпионате Европы стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. После которой программы они были первыми, после произвольной - только четвертыми.

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