«Чао, сорри, Родина-мать»

19 Янв. 2018 2018-01-20T01:38:45+03:00

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Простите, что вроде проехали, а я опять про это. Про Олимпиаду, на которую мы согласились ехать в нейтральном статусе. Задело! Не особо понимаю, чего это господин Жуков перед МОК извиняется. По поводу допинга. Он не хочет сначала перед нами извиниться, если есть за что? Кто такие мы? Да граждане России, ну, да, какие есть, не образцы морали, не почётные святые. А некоторые — типичные диванные аналитики. Но когда будете в следующий раз в олимпиады с чемпионатами большие деньги вбухивать, имейте ввиду: есть, к счастью, солидное число россиян, которым фальшивых, нечестных побед не надо — это мы вам прямо с дивана заявляем. Нечестные победы не радуют. Аппетит не возбуждают.

Понимаете, какая штука: если мы возникшую из-за чиновничьей дурости проблему участия спортсменов национальной сборной в Олимпиаде президент вынужден решать в индивидуальном, как говорится, порядке, то надо признать: мы переходим важную грань. У нас меняется позиционирование таких важных вещей, как Родина, флаг, гимн, справедливость, достоинство.

Ясно, что нас так унижают. Мы, конечно, зубы сцепим, перетерпим. Не впервой. Да и не сорок первый. Просто надо иметь ввиду: есть категория физлиц, для которых эти понятия важны. А некоторые их совершенно не ценят и давно живут «какбэ» в России и будто этих понятий не существует. Имею в виду «новых глобальных русских», среди которых и бизнесмены, и чиновники, «элита» наша, прости, Господи. Которые, политкорректно выражаясь, заработали состояния, кротами избурив всё российское подземное нутро. Но деньги здесь не оставили. У которых жизнь и будущее, их дети где-то далеко-далеко от российских просторов. В отличие от петровских времен, когда ребята отправлялись учиться и возвращались флотоводцами, дети «глобальных русских» становятся кем-то (а зачастую никем) за границей — и не возвращаются. Может, и к лучшему: для России это часто пустые и потерянные люди.

Нутром чую на сто первом году со дня Великой Октябрьской революции, что ни к чему хорошему этот раскосяк не приведет. Мне тут давний друг и коллега сказал на днях: Володя, всё это мило, но твоё понимание Родины-матери маленько устарело. Меня чего-то перекособочило. Устарело? В России из каждого утюга рассказывают истории о том, какие мы тут великие духовные продолжатели, о скрепах и прочих «Бессмертных полках». А раз так, может, надо набраться смелости и этому соответствовать в нашей текущей жизни, а не только когда мы в праздники по площадям и улицам ходим с портретами своих достойных и мужественных предков?

Потому что для них слово «Родина» точно не было постмодернистской кажимостью. А если оно теперь просто политтехнологический выверт… Если у нас, чао, сорри, сместились эти понятия, если Родина-мать звала-звала — да и превратилась в старушенцию, которую можно отодвинуть… Что ж делать? Давайте хотя бы объяснять друг другу, что теперь всё иначе: есть общие глобальные идеи и ценности, а олимпийская медалька важнее, чем флаг России. Так, может, Ксения Анатольевна и права в чем-то, а? И что, мы с этими признаниями поползём к «партнерам», наказывающим санкциями и мечтающими удавить? Простят? Или SWIFT отключат?

А он мне: слушай, не будь догматиком, пропагандисту главное, не поверить в риторику самому. А я ему: а пошел ты. Потом в баре помирились. Пойми, говорю, если опять о мире спорта, меня совершенно не трогают успехи московского футбольного клуба «Спартак», когда голы забивает Промес, а наши — на подхвате. Это приводит к тому, что наша сборная выступает так, как выступает. Я консервативно считаю, что надо думать о своих детях и растить своих игроков. Физкультура и спорт больших достижений — это разные вещи, но они взаимосвязаны. Я понимаю, что мы не вернемся обратно к временам Советского Союза. Но радости по этому поводу у меня нет и изображать ее я не собираюсь.

Я ему спокойно объяснил: у Бориса Гребенщикова есть фраза хорошая: «Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса». Мне не нужна «Святая Русь за полчаса». Я хочу, чтобы было здорово, свято, и Русь хочу, и светлое будущее, но за полчаса не надо и не чужими руками. И ногами. Всё равно не получится, а выйдет один скандал. Как с допингом. Как с миллиардами, украденными на строительстве помпезного стадиона и важного космодрома.

Мне что важно? Что Крым приплыл к нам абсолютно по-честному. В Сирии Россия честно побеждает; кровью и потом, абсолютно честно завоевывает себе место под слепящим мировым солнцем: «Калибр» не симулякр. Не муляж. Пробирает кого надо до печёнок. А теперь представьте, только представьте: наши военные лётчики ведут себя, как нейтральные лыжники под белым флагом. Берут пример с «элитных» сынков. С офисного планктона берут пример космонавты, про которых недавно сняли сердечно-сверлящий «Салют-7». Олимпийцы — про которых сняли «Движение вверх». Может, не стоит пачкать олимпийские, сирийские, прямые, как Крымский мост, чистые как слеза Родниной, успехи?