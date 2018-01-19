Не считайте москвичей хамами

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:15:38+03:00

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Москва многим не нравится: хамский город, не дружелюбный. То в метро обругают, то в очереди в магазине, а уж на дорогах сколько их, хамов этих. Доброго слова от жителей Москвы не дождешься, улыбки не выцыганишь. Общаться с незнакомцами никто не любит, особенно в общественном транспорте. Жителей Москвы беседы со случайными попутчиками откровенно раздражают. Но на днях я стала свидетелем удивительного разговора в столичном метро. Длился разговор минуты три. Но столько в нем всего было - неподдельного внимания и заботы о сидящем рядом человеке - с одной стороны, и терпения, вежливости, сдержанности - с другой стороны, что скажу я вам: не надо ля-ля! Не каждый первый и даже не каждый второй в Москве - хам! Есть еще среди нас, москвичей, люди с железной выдержкой. А, значит, не все потеряно! Мы, москвичи, - хорошие. Просто нервные (помните, так охарактеризовал себя один из главных героев фильма «Я шагаю по Москве». И ведь был прав.).

Ее коленка сразу бросалась в глаза. Пунцовая такая. Летом бы никто и внимания не обратил, но ведь зима, а девушка, ну как девушка - молодая женщина лет этак 25-27 - в дырявых джинсах. Едет себе в метро книжку читает, музыку слушает, а все на ее покрасневшую от мороза коленку пялятся.

- Скажите, вы такие штаны специально купили или они у вас порвались? - обратился к девушке сидящий рядом с ней мужчина лет 65. Интеллигентный такой. Кавказской внешности. Ну, думаю, сейчас она огрызнется, а он ей мораль всю дорогу читать будет, что женщинам в таком виде ходить не подобает. Или это такой «тонкий» подкат к попутчице?

- Сами порвались, - девушка вынула из ушей наушники, но головы к мужчине не повернула.

- Как так? На этой ноге порвались, а на той нет? - мужчина включил следователя. И впрямь, на левой штанине ее джинсов не было ни малейших признаков потертости.

- Да. На этой порвались, а на той - нет, - она опять воткнула в уши наушники.

- Ну, надо зашить! Из другой ткани вот такой квадрат вырезать, - и мужчина стал показывать, как на ее джинсах прекрасно бы смотрелась заплатка.

- Я не умею, - наушники вновь оказались в ее руках.

- Как не умеете?!

- Никак, - она пожала плечами. - Не умею и все.

Мужчина, казалось, обомлел. Москва, 21 век, а женщина шить не умеет, ходит в рванине! Ну, дела...

- Надо в мастерскую отнести, - предложил он.

- Не знаю, где она, - девушка была невозмутима. Ситуация с ее джинсами все больше казалась безвыходной.

- Ну, как где, в вашем доме или соседнем должна быть! Поищите!

- Поищу! - равнодушно пообещала девушка и опять вернула наушники в уши.

А он замолчал и все смотрел на ее коленку.

- Ну, жалко просто, замерзнете! Молодая ж совсем!

Он не шутил, не стебался и не клеился к ней. Он правда поверил, что ее джинсы сами порвались. Он не обратил внимания на ее дорогой пуховик и брендовую сумку. Он ее жалел!

- Это все плохое качество виновато! Шьют непонятно как, - расстроился он. Попрощался и вышел из вагона.

А она поехала дальше. Вежливая девушка в рваных джинсах.