2018-01-19T18:18:59+03:00
Политика

Павел Грудинин, как кандидат: пока ожидания превосходят реальность

Наш колумнист поделился своими впечатлениями от пресс-конференции кандидата в президенты от КПРФ
Никита ИСАЕВradiokp@radio_kp
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В ходе пресс-конференции Павел Грудинин ответил на вопросы журналистовВ ходе пресс-конференции Павел Грудинин ответил на вопросы журналистовФото: REUTERS
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Первый раз в жизни принял участие в пресс-конференции как журналист, будучи аккредитованным "Комсомольской правдой", как колумнистом и ведущим программы "Внутренняя политика" на Радио "КП". Пресс-конференция кандидата в президенты России, выдвинутого КПРФ Павла Грудинина.

Меня, как директора научно-исследовательского Института Актуальной экономики, интересовали главный вопрос в период экономического и приближающегося социального кризиса, что и как делать с российской экономикой и социальной сферой, а также как опыт его предприятия - "Совхоза им. Ленина" позволяет ему формировать эти экономические предложения.

Павел Николаевич позиционирует свой Совхоз им. Ленина как опытную площадку для экономических реформ, где "если он станет президентом все будут жить как у него в Совхозе" с зарплатой 78 т.р. и соответствующими социальными льготами. База для экономических реформ это "20 шагов Павла Грудинина".

В ответ на мой вопрос о несовершенстве программы "20 шагов", отсутствии экономической программы, и то что основным доходом Совхоза им. Ленина является не реализация сельхозпродукции (в структуре доходов по разным оценкам лишь от 12% до 30%), а иные сделки, в основном с недвижимостью, а также то что этот подход, на мой взгляд, не применим для федеральной экономической программы, Павел Николаевич ответил:

- доход от сельского хозяйства в Совхозе им. Ленина от 60% до 80% (что разнится с данными даже ФНС);

- Грудинин признал отсутствие у него серьезно проработанной экономической программы, и сырость "20 шагов";

- причина доходов Совхоза им. Ленина не связанных с сельским хозяйством лежит в плоскости ошибочности государственной политики, связанной с завышенными тарифами и государственной поддержки отдельных, аффилированных с чиновниками с/х предприятий, к которым он не относится.

Не в первый раз уже наблюдаю пока неготовность кандидата к ответам на жёсткие вопросы по всем базовым спектрам политико-экономического поля. Внешняя политика, личные доходы, экономическая политика, личная жизнь (как бы это не было печально, к этим вопросам так же надо быть готовым).

Первичный интерес общества к новому, неизвестному широким слоям, с минимальным антирейтингом, кандидату в президенты, завершён. Теперь начинаются два месяца жёсткого клинча в борьбе за соответствие народным ожиданиям и борьбе за декларируемую победу на выборах.

И пока ожидания превосходят реальность. И я, рассчитывавший на возникновение реальной конкуренции со стороны КПРФ с основным кандидатом, пока наблюдаю и недокрутку критики, и слабость инициатив, и неоднозначность членов команды, включая радикальных националистов, и неспособность держать удары от неизбежных провокаций.

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