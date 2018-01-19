Кто поедет от России на Евровидение 2018

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году на «Евровидении - 2017» победил португалец Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois (любить за двоих). Поэтому евросмотр в 2018-м году пройдет в Лиссабоне. 9-го мая пройдет первый полуфинал, 10-го - второй, а 12-го состоится финал, где будет определен победитель конкурса. На данный момент свое участие в «Евровидении» подтвердило 43 страны.

Все потихонечку начинают готовиться и предъявлять своих кандидатов на победу. У нашей страны в этом году нет мук выбора: в Португалию представлять Россию поедет Юлия Самойлова. Год назад девушка не смогла показать свою песню «Flame is burning» (Огонь горит) из-за запрета украинской стороны на посещение артисткой Киева. И все из-за участия Самойловой в фестивале «Мир спорта и добра», который пришел в Крыму в 2014-м году. Напомним, что украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а посещение его воздушным путем - нарушением законодательства. Тем не менее, Юлия Самойлова поедет на Евровидение-2018 от России и все же исполнит свою детскую мечту. Песня, наряд, номер - все это пока покрыто тайной. А мы будем держать наших читателей в курсе последних новостей подготовки к «Евровидению - 2018».