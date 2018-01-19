«Рвусь из сил, из всех сухожилий...»

19 Янв. 2018 2018-01-19T20:00:41+03:00

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Высоцкого нет с нами почти сорок лет, однако это никак не отражается на интересе к его творчеству - песни Владимира Семеновича, его актерские работы приводят зрителей в восторг и заставляют вновь и вновь произносить слово «гений», которым обычно разбрасываться не принято. Юбилей гения- событие нерядовое, поэтому телерасписание второй половины недели, на которую выпадает знаменательная дата, будет насыщено передачами, посвященными великому артисту.

Начнется марафон в четверг 25 января, непосредственно в день рождения маэстро. На ТВЦ - документальный проект «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» (10.35), на «Культуре» - легендарный концерт 1980-го года «Монолог» (11.10). 26 января - церемония вручения премии «Своя колея», учрежденной Фондом Высоцкого (Первый, 21.30) и новая документальная лента «К 80-летию Владимира Высоцкого» (Россия 1, 23.20). Также Высоцкому будет посвящен выпуск передачи «Приют комедиантов» (ТВЦ, 22.30).

Художественная лента о Высоцком «Спасибо, что живой»

В субботу 27 января - сразу три документальных фильма на Первом («И, улыбаясь, мне ломали крылья», 10.20, «Живой Высоцкий», 11.25, «Последний год», 14.40). Также в субботу на первой кнопке - комедия 1965-го года «Стряпуха» (12.10), в которой тогда совсем еще молодой актер сыграл небольшую, но яркую роль, и художественная лента о Высоцком «Спасибо, что живой» (15.35), давшая возможность перевоплотится в великого барда Сергею Безрукову. Не останутся в этот день в стороне и другие каналы: на «Культуре» - вечер-посвящение Высоцкому «Я, конечно, вернусь» (18.10).