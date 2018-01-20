Юнна Мориц: Послушай, Фейсбук, почему ты опять заблокировал вместе со мной 30 тысяч моих подписчиков?

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:21:56+03:00

Один из самых популярных на планете аккаунтов великой Поэтессы снова под запретом

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В пятницу, 19-го января, в полдень администрация Фейсбука заблокировала аккаунт Юнны Мориц. Как всегда - без объяснения причин.

Последний раз такое было ровно месяц назад - 20 декабря. Тогда администраторы - после бури негодования подписчиков великой поэтессы в соцсетях и на сайте "Комсомольской правды" - быстро нашли "ответственного", на которого свалили всю вину, если не извинились, то хотя бы сделали несколько виноватый вид и прислали хоть какое-то подобие объяснения.

Нынче же - молчок. Хотя прошло уже несколько часов, как Юнна Петровна отправила им письмо.

Вот его текст...

"ЗАЯВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ФЕЙСБУКА

Мой аккаунт заблокирован. По какой причине? Почему вы не сообщили мне об этом? Вы грубо и абсолютно не законно нарушаете мои Права Человека, у которого более 30-ти (тридцати) тысяч подписчиков и множество друзей. Вы не оставляете мне другого выбора, кроме выхода на мой официальный сайт с сообщением о том, что вы заблокировали аккаунт, где я публикую свою поэзию, читаемую и переводимую во многих странах. На моём официальном сайте более шести миллионов посещений, там - Читатели со всего глобуса.

Требую сообщения в письменном виде со всеми подробностями: почему вы заблокировали мой аккаунт?

Юнна Мориц, член Союза писателей, Международного Пен-Центра, Лауреат премии А.Д.Сахарова "За честь и достоинство писателя".

Чего испугался Фейсбук?

- Может быть, моих стихов и публицистики в прозе, где от меня достается тем, кто считает Россию, поддерживающую борющийся Донбасс, агрессором? - предположила Юнна Петровна в беседе с корреспондентом "Комсомолки".

Если, господа - администраторы, вас это сильно напрягает... А где же тогда так рьяно провозглашаемая вами свобода - слова и позиции?

Пока Фейсбук дрожит от страха - мы публикуем одно из стихотворений, которое так могло их напугать...

* * *

Уверен в чём бандеровский бандит,

Которому оружия запас

Америка сегодня шлёт в кредит?

Уверен в том, что он освободит

От жителей Донбасса весь Донбасс!

Америке бандеровский бандит

Сейчас необходим, как троглодит –

Пещерный Карабас и Барабас.

Америка Россию победит,

Как только троглодит освободит

От жителей Донбасса весь Донбасс?

Донбасс, однако, не пещерный троглодит,

Не он спалил живьём людей в Одессе,

Не он угробил Бузину Олеся,

Он – не преступник, не бандеровский бандит.

Америку Донбасс освободит

От веры в троглодитов мракобесье!

Юнна Мориц. 18 января 2018 г.