Юнна Мориц: Послушай, Фейсбук, почему ты опять заблокировал вместе со мной 30 тысяч моих подписчиков?
В пятницу, 19-го января, в полдень администрация Фейсбука заблокировала аккаунт Юнны Мориц. Как всегда - без объяснения причин.
Последний раз такое было ровно месяц назад - 20 декабря. Тогда администраторы - после бури негодования подписчиков великой поэтессы в соцсетях и на сайте "Комсомольской правды" - быстро нашли "ответственного", на которого свалили всю вину, если не извинились, то хотя бы сделали несколько виноватый вид и прислали хоть какое-то подобие объяснения.
Нынче же - молчок. Хотя прошло уже несколько часов, как Юнна Петровна отправила им письмо.
Вот его текст...
"ЗАЯВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ФЕЙСБУКА
Мой аккаунт заблокирован. По какой причине? Почему вы не сообщили мне об этом? Вы грубо и абсолютно не законно нарушаете мои Права Человека, у которого более 30-ти (тридцати) тысяч подписчиков и множество друзей. Вы не оставляете мне другого выбора, кроме выхода на мой официальный сайт с сообщением о том, что вы заблокировали аккаунт, где я публикую свою поэзию, читаемую и переводимую во многих странах. На моём официальном сайте более шести миллионов посещений, там - Читатели со всего глобуса.
Требую сообщения в письменном виде со всеми подробностями: почему вы заблокировали мой аккаунт?
Юнна Мориц, член Союза писателей, Международного Пен-Центра, Лауреат премии А.Д.Сахарова "За честь и достоинство писателя".
Чего испугался Фейсбук?
- Может быть, моих стихов и публицистики в прозе, где от меня достается тем, кто считает Россию, поддерживающую борющийся Донбасс, агрессором? - предположила Юнна Петровна в беседе с корреспондентом "Комсомолки".
Если, господа - администраторы, вас это сильно напрягает... А где же тогда так рьяно провозглашаемая вами свобода - слова и позиции?
Пока Фейсбук дрожит от страха - мы публикуем одно из стихотворений, которое так могло их напугать...
* * *
Уверен в чём бандеровский бандит,
Которому оружия запас
Америка сегодня шлёт в кредит?
Уверен в том, что он освободит
От жителей Донбасса весь Донбасс!
Америке бандеровский бандит
Сейчас необходим, как троглодит –
Пещерный Карабас и Барабас.
Америка Россию победит,
Как только троглодит освободит
От жителей Донбасса весь Донбасс?
Донбасс, однако, не пещерный троглодит,
Не он спалил живьём людей в Одессе,
Не он угробил Бузину Олеся,
Он – не преступник, не бандеровский бандит.
Америку Донбасс освободит
От веры в троглодитов мракобесье!
Юнна Мориц. 18 января 2018 г.