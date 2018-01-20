2018-01-20T01:44:13+03:00
Телевизор

Трудно жить с ламой

В программе «Кто в доме хозяин?» будут мирить нас и наших питомцев
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Домашние питомцы давно не только кошечки и собачки. Фото: НТВДомашние питомцы давно не только кошечки и собачки. Фото: НТВ
Изменить размер текста:

Милые домашние зверушки берегут хозяев от стрессов, становятся лучшими друзьями человека, помогают воспитывать детей. Но это если у животного покладистый характер. А если наоборот?

- Он уничтожил половину квартиры и моей жизни, - чуть не плачет девушка, имея в виду енота, лихо скачущего по кровати.

Новую программу «Кто в доме хозяин?» ведут профессиональные зоо-психологи, которые помогут найти общий язык с непростым питомцем. Это кинолог Виталий Орлов, фелинолог (то есть специалист по кошкам) Александра Александрова и ветеринар Максим Щугорев. Они объяснят, как успокоить слишком активного кота или, наоборот, расшевелить ленивого и заплывшего жиром пса. А однажды за помощью к ведущим обратился гражданин, у которого в квартире живет… лама.

- На самом деле проект не про животных, а про людей, - говорит Виталий Орлов. - Они часто заблуждаются относительно своих питомцев. Им кажется, что поведение их собаки загадочно и непредсказуемо, но у всего есть причины. И, как правило, эти причины в человеке.

«Кто в доме хозяин?». Суббота, 9.10, НТВ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии
Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе
Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского
Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены
Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США
Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию
Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России
США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм
«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Названа цена входного билета на вечеринку Трампа
ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%