Трудно жить с ламой

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:44:13+03:00

В программе «Кто в доме хозяин?» будут мирить нас и наших питомцев

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Милые домашние зверушки берегут хозяев от стрессов, становятся лучшими друзьями человека, помогают воспитывать детей. Но это если у животного покладистый характер. А если наоборот?

- Он уничтожил половину квартиры и моей жизни, - чуть не плачет девушка, имея в виду енота, лихо скачущего по кровати.

Новую программу «Кто в доме хозяин?» ведут профессиональные зоо-психологи, которые помогут найти общий язык с непростым питомцем. Это кинолог Виталий Орлов, фелинолог (то есть специалист по кошкам) Александра Александрова и ветеринар Максим Щугорев. Они объяснят, как успокоить слишком активного кота или, наоборот, расшевелить ленивого и заплывшего жиром пса. А однажды за помощью к ведущим обратился гражданин, у которого в квартире живет… лама.

- На самом деле проект не про животных, а про людей, - говорит Виталий Орлов. - Они часто заблуждаются относительно своих питомцев. Им кажется, что поведение их собаки загадочно и непредсказуемо, но у всего есть причины. И, как правило, эти причины в человеке.

«Кто в доме хозяин?». Суббота, 9.10, НТВ.