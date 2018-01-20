2018-01-20T01:46:39+03:00
Телевизор

«Что? Где? Когда?» захватили дети

Для юных интеллектуалов устроили экспериментальную серию игр
Антонина ВЕТКИНА
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Вопросы детям приготовили взрослые знатоки, которые прикинутся телезрителями. Фото: Первый каналВопросы детям приготовили взрослые знатоки, которые прикинутся телезрителями. Фото: Первый канал
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Дети в эфире взрослых каналов - устойчивый феномен последнего времени. Вероятно, публика устала от одинаковых ток-шоу и сериалов и соскучилась по настоящей, нелицемерной искренности, которую дети дарят с избытком. Ну и телевидению тоже неплохо: рейтинг есть рейтинг. И вот под натиском юного поколения пал клуб «Что? Где? Когда?» - в воскресенье стартует экспериментальная серия игр «Дети XXI века».

Вообще-то дети (вернее, подростки) в ЧГК уже играли - весной прошлого года. Но тогда это была разовая забава, а сейчас игр будет три. Первой за стол сядет команда «Школа «Росатома» - в нее входят школьники из городов, где расположены предприятия этой госкорпорации. Это Елизавета Карпова (Тверь), Константин Горшков (Удомля), Валерий Вилков и Борис Бакулевский (Снежинск), Никита Бондарев и капитан Кирилл Емелин (Саров). Во второй и третьей играх за победу будут биться команды Перми и Питера. Все команды давно играют в ЧГК, а победит та, что наберет больше всего очков.

В роли телезрителей, приславших вопросы, выступят игроки традиционного ЧГК, включая самого Александра Друзя. Забавы ради на мониторах появятся их детские портреты. Обычно ЧГК идет в прямом эфире. Но время-то позднее, а тут дети, хоть и старшеклассники. Поэтому игры покажут в записи.

«Что? Где? Когда?». Воскресенье, 22.30, Первый.

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