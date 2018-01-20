Мама двоих детей, а как девочка!: Полина Гагарина стала еще стройней, чем до беременности
Меньше года назад Полина Гагарина стала второй раз мамой. У звезды родилась дочка Мия, и почти сразу же после родов певица для которой очень важно выглядеть стройной и привлекательной, взялась за приведение себя в форму. За время беременности исполнительница набрала больше 15 кг, и буквально уже через месяц показала себя в обтягивающем платье. От лишних кг не осталось ни сле
да. В интервью артистка призналась, что сидит только на отварной индейке и грейпфруте и ежедневно занимается спортом. Поклонники уже тогда восхитились железной волей кумира, но оказалось, что Гагарина только начала совершенствование себя.
Сейчас она отдыхает на Мальдивах, откуда щедро делится фотографиями себя в купальнике и судя по ним фигуру звезды можно назвать идеальной. Поклонники так вообще уверены, что исполнительница хита «Спектакль окончен» стала даже стройней, чем была до родов. «Ну вот, кто скажет, что она мать двоих детей. Выглядит как девочка», «Настоящая фея», «Дюймовочка», - тут же откликнулись ее поклонники в комментариях.