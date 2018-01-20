2018-01-20T14:28:35+03:00
Звезды

«Красивая и смелая дорогу перешла»: Актер Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака

Шотландский актер закрутил роман со звездой «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд
Ольга АНТОНОВА
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Ив Мавракис старше мужа на пять лет, однако разница в возрасте никогда не сказывалась на их отношенияхИв Мавракис старше мужа на пять лет, однако разница в возрасте никогда не сказывалась на их отношенияхФото: EAST NEWS
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Еще в октябре прошлого года «Комсомолка» писала о том, что Юэна Макгрегора папарацци поймали целующимся в ресторане с актрисой сериала «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд. После того, как таблоиды написали о неверности МакГрегора, выяснилось, что актер не живет с женой уже полгода. Юэн собрал свои вещи и вывез их из семейного гнездышка еще весной 2017 года. А вот сегодня, портал TMZ со ссылкой на собственные источники заявил, что шотландский актер все же подал на развод после 22 лет брака. Говорят, что на то есть веская причина: новая избранница актера «Звездных войн» беременна.

Мэри Элизабет Уинстэд Фото: EAST NEWS

Мэри Элизабет УинстэдФото: EAST NEWS

Впрочем, от четырех детей от брака с Ив Мавракис артист не собирается отказываться тоже. У пара четыре дочери — две биологические и две приемные. И сейчас Макрегор и Мавракис обсуждают вопрос опекунства с юристами по семейному праву. Актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты, утверждает источник. К слову, Ив Мавракис старше мужа на пять лет, однако разница в возрасте никогда не сказывалась на их отношениях. Будущие супруги познакомились в 1995 году во время работы над сериалом «Королевский адвокат Кавана» - Юэн снимался в одной из ролей, а Ив работала художником-декоратором. Их роман развивался стремительно, они поженились уже через несколько месяцев после знакомства. А в 1996 году у них родилась старшая дочь.

Новая избранница МакГрегора ради него тоже оставила семью. Мэри Элизабет Уинстэд рассталась со своим супругом, режиссером и телевизионным сценаристом Райли Стирнсом, в мае этого года. Их брак продлился семь лет.

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