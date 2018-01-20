Меган Маркл очень «по-голливудски» нарушила королевский запрет

20 Янв. 2018 2018-01-20T15:02:43+03:00

Но иногда все же Маркл забывает, что она скоро станет членом королевской семьи и ведет себя как голливудская актриса Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Тот факт, что уже весной 2018 года, сразу же после свадьбы с принцем Гарри, жизнь Меган Маркл кардинально изменится, сама актриса не может не понимать. И кажется, она готова пойти на эти уступки. Девушка уже отказалась от роли девушки Джеймса Бонда, стала придерживаться более классического стиля в одежде и даже девичник, который пройдет скоро, невеста принца проведет не в ночном клубе с пьяными подружками, а чинно- благородно в ресторане в компании близких друзей. Но иногда все же Маркл забывает, что она скоро станет членом королевской семьи и ведет себя как голливудская актриса. Так произошло во время посещения Welsh Culture Festival, где Маркл дала автограф маленькой девочки, которая попросила ее об этом. Обычно же члены королевской семьи на подобные просьбы отвечают вежливым отказом.

"Привет, Кейтлин" — такую надпись оставила звезда в блокноте 10-летней Кейтлин Кларк, допустив, правда, незначительную ошибку в имени (имя Caitlin она написала через букву K). Девочка, впрочем, судя по счастливому выражению лица на фото, совсем не расстроилась.

«Мне все равно. Мое сердце продолжает биться. У меня никогда не было королевского автографа. Все мне будут завидовать»,— рассказала она.

А с другой поклонницей Меган и вовсе сфотографировалась, что, конечно же, тоже не вписывается в правила поведения супруги принца. С другой стороны, пока она еще невеста принца, а значит, может позволить себе вольности.