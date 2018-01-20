Эвелина Бледанс ищет себе жениха через соцсети

20 Янв. 2018 2018-01-20T19:36:06+03:00

Актриса заявила, что она женщина свободная и объявила кастинг претендентов на ее руку и сердце

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Больше года прошло с тех пор, как Эвелина Бледанс расстаралась с супругом Александром Семиным и кажется, актриса снова готова пойти под венец. Артистка записала шуточное видео со своим коллегой, где якобы отвергает его ухаживания, а после заявила, что кастинг женихов продолжается.

«Я теперь свободная женщина, приходите, пробуйтесь, вдруг вам повезет», - призвала поклонников разведенная артистка. В подписи же под роликом Эвелина объяснила, что ее давно зове на программу «Давай поженимся» ее давняя подруга Лариса Гузеева, но она пока сомневается идти или нет. А пока, видимо, артистка решила устроить свой собственный отбор.

Напомним, в сентябре прошлого года Бледанс в эфире программы ошарашила телезрителей новостью, что уже год в разводе с мужем, но все это время никто об этом не знал. Многие были уверены, что причина развода кроется в том, что Александр Семин устал воспитывать их сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Мол, муж не выдержал бремени воспитания особенного мальчика. Другие считали, что между актрисой и ее мужем встала разлучница — Семин мог уйти к молодой сопернице.

bledans Вот пригласили на поучаствовать на 1м канале в Давай поженимся А пока думаю идти-ли, провожу промежуточные кастинги женихов. Шлите свои резюме на ко мне на почту. Вдруг вам повезет , не дай Бог А идти ли к Ларисочке Гузеевой никак не могу решить. Как считаете? #бледанс #1канал #1tv @1tv #давайпоженимся #гузеева #женихи #невесты

Эвелина настаивала: Александр — любящий и заботливый папа, и он по-прежнему проводит с Семеном много времени. Слухи о новой любви бывшего мужа она тоже решительно отметала уверяя, что у Семина нет другой женщины. Но надо отметить, что первое время после развода артистка надеялась, что супруг все же вернется. Но постепенно в ее жизни стали появляться другие мужчины, которые начали ухаживать за театральной звездой. Однако, как недавно призналась Эвелина, сердце ее по-прежнему свободно.

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