У Анджелины Джоли роман со звездой камбоджийского рэпа

20 Янв. 2018 2018-01-20T20:07:58+03:00

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Если бы за каждую новость о ее скором замужестве Анджелине Джоли давали по тысяче долларов, она бы давно стала миллионершей. Но актриса и так обладательница десятков миллионов долларов, поэтому теперь даже не комментирует слухи о своих романов и помолвках. А зря. Ведь ее новый возлюбленный, или тот, кого пресса записала в него звезда камбоджийского рэпа, режиссер и продюсер Прач Ли. Как пишет New Idea, с 38-летнем красавцем она познакомилась через общую подругу и далее очень сблизилась во время съемок докудрамы "Сначала они убили моего отца".

Как пишет пресса, Джоли уже якобы познакомила "нового парня", который "тайно посещает ее дом", с детьми, у них нашлась масса общего. В общем, полный селяви. Одно непонятно, в курсе ли Бред Питт или так занят устраиванием своей личной жизни, что просто не бывшей супруги.

PraCh Ly познакомился с Джоли через общих друзейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, тоже издание пишет, что для старшего приемного сына Джоли, Мэддокса, Ли уже якобы стал как родной, "заменив отца" и сделавшись "образцом для подражания". Да и для самой Джоли - лучший друг. Он помогает Анджелине лучше узнать культуру его родины, проводит для нее экскурсии Камбоджа-таун в Лонг-Бич. В частности, пара посетила местный буддистский храм и магазинчики. Анджелина и praCh Ly неоднократно появлялась вместе на различных мероприятиях, организованных камбоджийской диаспорой в Америке.

"Она уже давно не выглядела такой счастливой со времен разрыва с Брэдом более года назад. РraCh взял Мэддокса (мальчик родился в Камбодже) под свое крыло, и Анджелина поэтому очень радуется", - поведали журналистам близкое окружение Джоли.

Так что изветно о Праче? Он родился в концлагере во времена диктатуры "красных кхмеров". Его родителям удалось сбежать в США, где они поселились в Лонг-Бич.

Напомним, Джоли и Брэд Питт расстались больше года назад, но официально по-прежнему еще не разведены.

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