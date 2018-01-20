«Купание классного коня»: Собчак ответила критикам, выяснившим, что она нырнула в фекалии

20 Янв. 2018 2018-01-20T20:16:21+03:00

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Ксения Собчак на Крешение впервые в жизни окунулась в прорубь: телеведущая в это время находилась в Томске, в селе Корнилово, где столбик термометра вечером опустился до минус сорока. Ксения была весьма горда собой – ведь она не испугалась нырнуть в полынью, и поделилась своими восторгами в Инстаграме. Но крещенское купание звезды вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывала Ксения Анатольевна. Дело в том, что Собчак нырнула в реку Ушайка. Как уверяют знатоки местной экологии, в эту речку выведено множество канализационных коллекторов, и именно сюда сливают сточные воды из канализации Томска. То есть Ксения по сути совершила крещенское омовение в фекалиях. Эта версия моментально распространилась в соцсетях и была подхвачена некоторыми СМИ.

Собчак решила защитить иордань, в которой купалась, и написала о ней целый пост. По словам телеведущей, место, куда она нырнула, было совершенно чистым.

Ксения уверяет, что купалась в Верхней Ушайке, где сточных вод нет. Фото: Инстаграм.

- Картина «Купание Классного Коня»! Для всех, кто переживает, что я купалась в грязной реке, сообщаю: река Малая Ушайка - чистейшая, она идет ДО Томска, вверх по течению от Томи! – написала Ксения. - Здесь было очень много местных людей, сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос «Зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. Минус сорок в Сибири - это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться.

Купание привело Собчак в полный восторг. Фото: Инстаграм.

Ксения так же рассказала, что специально ради крещенского омовения она приобрела купальник в одном из магазинов Томска. И даже озвучила его цену.

- Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника - сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей, - поведала Собчак.

xenia_sobchak Картина Купание Классного Коня !! Для всех ,кто как и журналисты МК , переживает ,что я купалась в грязной реке,сообщаю: река Малая Ушайка -чистейшая,она идет ДО Томска, ВВерх по течению от Томи ! (Карта прилагается) Здесь было очень много местных людей,сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос Зачем? ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. -40 ,В Сибири ,-это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться И извините,что не с Голым Торсом,сами понимаете:))) Р.S. Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника - сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей:))

Ксения, заявившая о своих президентских амбициях, в эти дни мотается с предвыборными встречами по всей стране. За спонсорскими деньгами телеведущая даже летала на край света – на Бали, где отдыхал один из российских олигархов, у которого Собчак попросила финансовой поддержки. За всеми этими хлопотами Ксения совершенно махнула рукой на воспитание сына Платона, который практически не видит маму. Поэтому, вернувшись из Томска, Собчак решила устроить тихий вечер дома с сыном. Телеведущая поделилась в Инстаграме снимком годовалого Платона, сопроводив кадр эмоциональной подписью:

- Ну наконец-то!!! Один вечер на двоих.