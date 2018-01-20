2018-01-20T20:16:21+03:00
Звезды

«Купание классного коня»: Собчак ответила критикам, выяснившим, что она нырнула в фекалии

Ксения раскрыла подробности крещенского заплыва и озвучила стоимость своего купальника [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Ксения ответила критикам, решившим, что она искупалась в загрязненной канализационными водами реке Ушайке. Фото: Инстаграм.Ксения ответила критикам, решившим, что она искупалась в загрязненной канализационными водами реке Ушайке. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Ксения Собчак на Крешение впервые в жизни окунулась в прорубь: телеведущая в это время находилась в Томске, в селе Корнилово, где столбик термометра вечером опустился до минус сорока. Ксения была весьма горда собой – ведь она не испугалась нырнуть в полынью, и поделилась своими восторгами в Инстаграме. Но крещенское купание звезды вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывала Ксения Анатольевна. Дело в том, что Собчак нырнула в реку Ушайка. Как уверяют знатоки местной экологии, в эту речку выведено множество канализационных коллекторов, и именно сюда сливают сточные воды из канализации Томска. То есть Ксения по сути совершила крещенское омовение в фекалиях. Эта версия моментально распространилась в соцсетях и была подхвачена некоторыми СМИ.

Собчак решила защитить иордань, в которой купалась, и написала о ней целый пост. По словам телеведущей, место, куда она нырнула, было совершенно чистым.

Ксения уверяет, что купалась в Верхней Ушайке, где сточных вод нет. Фото: Инстаграм.

Ксения уверяет, что купалась в Верхней Ушайке, где сточных вод нет. Фото: Инстаграм.

- Картина «Купание Классного Коня»! Для всех, кто переживает, что я купалась в грязной реке, сообщаю: река Малая Ушайка - чистейшая, она идет ДО Томска, вверх по течению от Томи! – написала Ксения. - Здесь было очень много местных людей, сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос «Зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. Минус сорок в Сибири - это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться.

Купание привело Собчак в полный восторг. Фото: Инстаграм.

Купание привело Собчак в полный восторг. Фото: Инстаграм.

Ксения так же рассказала, что специально ради крещенского омовения она приобрела купальник в одном из магазинов Томска. И даже озвучила его цену.

- Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника - сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей, - поведала Собчак.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Картина Купание Классного Коня !! Для всех ,кто как и журналисты МК , переживает ,что я купалась в грязной реке,сообщаю: река Малая Ушайка -чистейшая,она идет ДО Томска, ВВерх по течению от Томи ! (Карта прилагается) Здесь было очень много местных людей,сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос Зачем? ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. -40 ,В Сибири ,-это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться И извините,что не с Голым Торсом,сами понимаете:))) Р.S. Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника - сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей:))
170319 отметок «Нравится»4229 комментариевInstagram

Ксения, заявившая о своих президентских амбициях, в эти дни мотается с предвыборными встречами по всей стране. За спонсорскими деньгами телеведущая даже летала на край света – на Бали, где отдыхал один из российских олигархов, у которого Собчак попросила финансовой поддержки. За всеми этими хлопотами Ксения совершенно махнула рукой на воспитание сына Платона, который практически не видит маму. Поэтому, вернувшись из Томска, Собчак решила устроить тихий вечер дома с сыном. Телеведущая поделилась в Инстаграме снимком годовалого Платона, сопроводив кадр эмоциональной подписью:

- Ну наконец-то!!! Один вечер на двоих.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Ну наконец-то!!!!!!! #одинвечернадвоих
43980 отметок «Нравится»292 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
НКР обвинила Азербайджан в обстреле территории Карабаха беспилотниками
Еще одна порнозвезда покончила с собой в Голливуде
Курсантов из Ульяновска поддержали девушки из израильской армии и российские конники
Грузия ожидает решения Украины по экстрадиции Саакашвили
Танкер с российским газом не дошел в США из-за непогоды в Атлантике
В Кабуле 35 человек погибли и пострадали при нападении на отель
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме Москве
Многотысячные акции протеста проходят в США в годовщину инаугурации Трампа
США призвали Турцию и сирийских курдов избегать насилия
Пожар произошел в отеле в центре Праги: два человека погибли, десятки пострадали
Мэр Махачкалы торговал городскими угодьями по госрасценкам
МИД Сирии призвал мировое сообщество остановить турецкую операцию в Африне
Умерла продюсер «Голодных игр» Эллисон Шермур
Боевики захватили заложников в отеле в Кабуле
Британский школьник притворился главой ЦРУ и получил секретные данные
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция пообещала информировать Россию о ходе операции в сирийском Африне
Генштаб Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне
Порошенко «забыл», что в Крыму живут русские
Умер шеф-повар Поль Бокюз
Молдавия намерена выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья
МИД России призвал стороны в Африне проявить взаимную сдержанность