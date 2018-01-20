Джерард Батлер рассказал, кто лучше целуется: Анджелина Джоли или Дженнифер Энистон

20 Янв. 2018 2018-01-20T21:38:56+03:00

Джерард Батлер целовался и с Анджелиной Джоли, и с Дженнифер Энистон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Джерард Батлер раскрыл секрет, который наверняка хотели бы узнать многие: кто лучше целуется – Анджелина Джоли или Дженнифер Энистон? Две прекрасные актрисы долгое время были соперницами: Джоли увела у Энистон Брэда Питта, и потому всегда считалась победительницей в делах сердечных. В свое время Джерард Батлер снимался и с Анджелиной, и с Дженнифер. А потому имел уникальную возможность сравнить любовные навыки обеих партнерш. О результатах 48-летний Джерард рассказал в телешоу «Watch What Happens Live».

К чести Батлера, он совсем не хотел откровенничать. Но ведущий шоу Энди Коэн буквально вынудил актера ответить: кто лучше целуется – Джоли или Энистон.

- Дженнифер Энистон! – ответил Батлер.

Вдаваться в подробности актер не стал и только сказал изумленномуЭнди Коэну:

- Я сейчас просто уйду, и все. И оставлю тебя удивляться.

С Анджелиной Джоли Джерард Батлер впервые поцеловался в 2003 году – актеры вместе снимались в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Его поцелуй с Дженнифер Энистон состоялся несколькими годами позже – во время съемок комедии «Охотник за головами» в 2010 году.

С Анджелиной Джоли Джерард Батлер снимался в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей. Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.

В 2012 году Дженнифер Энистон вышла замуж за актера Джастина Теру – до свадьбы пара встречалась 15 месяцев. Детей у Джастина и Дженнифер пока нет.

C Дженнифер Энистон Батлер поцеловался во время съемок комедии «Охотник за головами» в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, в начале января Андежлине Джоли приписали новый роман: якобы актриса встречается с камбоджийским режиссером Прачем Ли. Андежлина и Прач вместе работали над фильмом Джоли "Сначала они убили моего отца" и очень сблизились. Однако окружение Анджелины тут же поспешило опровергнуть этот слух: по словам инсайдеров, актриса и режиссер – хорошие приятели, и не более.

- Они просто друзья. Анджелина очень уважает его работу, - заверил источник в интервью People.com.

Анджелина Джоли и Прач Ли вместе работали над фильмом Джоли "Сначала они убили моего отца". Фото: Facebook.

Как уверяют люди из окружения Джоли, актриса сейчас ни с кем не встречается.

- Она сейчас одна. У нее не было никаких отношений уже долгое время, - говорит инсайдер. – Она сосредоточена на воспитании детей, и посвящает им все свое время.