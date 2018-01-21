Учредительное собрание – говорильня ни о чем. Потому его и разогнали

21 Янв. 2018 2018-01-21T12:03:32+03:00

Могла ли пойти по иному пути историй России, если бы Учредительное собрание сто лет тому назад продолжило свою работу?

Изменить размер текста: A A

В январе нынешнего года исполнилось 100 лет «разгону Учредительного собрания большевиками». Многие из нынешних демократических историков считают, что это – одно из главных преступлений большевиков, которые «опрокинули и растоптали хрупкий росток демократии» в России, что если бы Учредительное собрание продолжило свою работу, то наша страна могла бы пойти по совсем другому пути. Есть ли основания для подобных мечтаний, на радио «Комсомольская правда» нам рассказали историки Евгений Спицын и Герман Артамонов.

КАК ЗАВЕЩАЛО ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

- Сейчас модно говорить, что молодая демократия в России кончилась 100 лет назад, когда большевики разогнали Учредительное собрание, собранное с гигантскими трудностями. Зачем оно вообще было нужно большевикам, если власть и без того была уже у них?

Артамонов:

- Решение о созыве Учредительного собрания - одно из первых решений Временного правительства, принятое 2 марта. Тогда это казалось таким проявлением высшей демократии: демократическая Февральская революция низвергла царя, наступила новая эра. Пришли к власти демократические партии, которые провозглашали демократические ценности. Было принято решение основные вопросы, проблемы, которые стояли перед страной, и политические, и экономические, оставить до решения Учредительного собрания

Спицын:

- Учредительное собрание должно было решить первый и главный вопрос – форму государственного правления. Будет ли это конституционная монархия или республика. Если республика, то какая. А уже параллельно с этой главной задачей – вопрос о войне и вопрос о земле.

Артамонов:

- Если на момент февраля и марта идея Учредительного собрания имела под собой какие-то основания, и могла бы быть поддержана реальными субъектами политики, то к сентябрю 1917 год, и тем более к октябрю она себя исчерпала. Потому что основные вопросы, которые перед страной стояли, они уже были решены партией большевиков в октябре, когда провозгласили Декрет о земле и Декрет о мире. И все же большевики поначалу соглашались на его созыв и поддержали.

Спицын:

- Весной 1917-го многие даже из числа большевиков, тот же Каменев, Ногин, Милютин, думали, что Советы будут переходной формой власти. И после прихода большевиков к власти вместо Советов будет создано что-то иное. Ленин, когда писал работу «Государство и революция», тоже первоначально так же думал. Потому что в марксизме проблема государственности при социализме не была разработана. Но потом, уже в августе 1917 года, он пришел к мысли, что Советы – это не только переходная форма и не только переходные органы государственной власти, но это и есть выражение народовластия. Временное правительство дважды откладывало проведение выборов в Учредительное собрание. Последний срок был назначен на 12 ноября, когда большевики и провели эти выборы. Они ни на йоту не отошли от решения Временного правительства. В выборах приняло участие от 44 до 45 млн. человек, то есть порядка 60 % избирателей.

- Хорошая явка, а уж по нынешним временам…

ВСЯКОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ

Спицын:

- Многие участники этого избирательного процесса фиксировали невероятные махинации и нарушения. Если бы сейчас так проходили наши выборы, ни одна международная организация их бы не признала. В Псковской губернии скупались бюллетени по 2-3 копейки. Неграмотным крестьянам раздавались списки кадетской партии, они должны были его опустить в урну. Формально победу получили правые эсеры, набравшие 58-59 % голосов. Лидером партии был Чернов, ставший главой Учредительного собрания.

Артамонов:

- Эти списки на выборы составлялись еще летом, до октябрьских событий. Они не учитывали изменившуюся политическую ситуацию.

Спицын:

- Беглый премьер Керенский был избран по Саратову. Павел Николаевич Милюков, который давно ушел в отставку с поста министра иностранных дел, по Петербургу был избран. Петлюра, Каледин, Дутов. Большевики получили большинство в Москве и в Питере, а также две трети голосов на всех фронтах и флотах. Армия – крестьяне в солдатских шинелях – проголосовала за большевиков. И это стало показателем популярности большевиков в армии. Поэтому они уверенно себя чувствовали.

Сейчас модно говорить, что молодая демократия в России кончилась 100 лет назад, когда большевики разогнали Учредительное собрание, собранное с гигантскими трудностямиФото: GLOBAL LOOK PRESS

- А что так поздно собрали?

Спицын:

- 26 ноября вышел декрет СНК, где было четко указано, что Учредительное собрание может быть созвано, когда на его заседание в Петроград прибудет не менее 400 делегатов или депутатов. Всего было избрано от 715 до 766 депутатов. Чтобы был кворум, больше половины избранных. На момент издания декрета в Петрограде находилось порядка 170-175 депутатов. В течение конца ноября, декабря собирались потихоньку депутаты. Когда их число составило 400 человек, приняли решение открыть Учредительное собрание.

- Зачем тогда было разгонять, раз уже собрали?

Спицын

- В первые же часы работы Учредительного собрания Яков Михайлович Свердлов, председатель ВЦИК, то есть фактически глава Советского государства, выступил с предложением от имени большевиков и левых эсеров, а это была единая фракция, чтобы Учредительное собрание признало Советскую власть, признало декреты, изданные Советской властью, приняло Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, прообраз будущей советской конституции. Его предложения были отвергнуты. И сразу после этого был объявлен перерыв, после которого, Раскольников зачитал ленинский «ультиматум» и фракция большевиков и левых эсеров покинули заседание в Таврическом дворце. Там осталось всего 272 депутата. Явно не было кворума. Автоматически Учредительное собрание становилось нелегитимным.

КАРАУЛ УСТАЛ, ПОТОМУ ЧТО НЕ СПАЛ

- Но Железняк-то подходил, говорил ведь «Караул устал»?

Артамонов:

- Формально - да. Они принимают три решения, но из них два – задним числом подтверждают то, что по предложению Ленина принял II Всероссийский съезд Советов, - Декрет о земле и Декрет о мире. А третье – решение о том, что они провозгласили Россию федеративной республикой. Но республика уже была провозглашена большевиками, а до них – Керенским.

Мы сейчас любим представлять это как разгон Учредительного собрания. Но они ведь заседали там более суток. И солдаты охраняли их все это время. И разошлись они около пяти утра. Железняк не столько выполнял директиву большевиков, сколько называл вещи своими именами: пора расходиться. Просто этим воспользовались. Он закрыл Таврический дворец, не разгоняя их. Они были уверены, что вернутся. А дальше началось исполнение решения ЦК партии большевиков.

Спицын:

- Это была в чистом виде говорильня ни о чем. Даже если бы они приняли какое-то решение и проголосовали за него, оно не имело бы никакой силы, Собрание ввиду отсутствия кворума уже было нелегитимным. Депутаты покинули Таврический дворец в полной убежденности, что завтра они опять соберутся, подъедут еще делегаты с мест, и они продолжат свои прения. А в ночь на 6 января выходит декрет СНК о роспуске Учредительного собрания. Через пару часов ВЦИК утверждает этот декрет. Моряки Балтийского флота и латышские стрелки берут квартал под охрану. Когда утром кадеты и эсеры решили организовать демонстрацию в поддержку Учредительного собрания, ее латышские стрелки постреляли. «Известия ВЦИК» опубликовали список погибших, там было 50 человек в этом списке. Но ни одного депутата Учредительного собрания.

- То есть попытка устроить такой майдан по-украински не удалась. И «небесную сотню» тоже не удалось набрать.

Спицын:

- Это событие для подавляющей части населения было малозначительным. Уже был запущен маховик братоубийственной войны, были события июля, события Корниловского мятежа. Это как сегодня на Украине – уже ни для кого кровь не внове. Психология масс меняется.

Артамонов:

- Если суммировать процент партий, которые были избраны в Учредительное собрание, то свыше 70 % - партии социалистической ориентации. Свыше 70 % населения страны проголосовало на выборах в Учредительное собрание за социализм. Наиболее последовательными социалистами тогда были большевики.

- Которые не таких последовательных социалистов выбросили и дверь за ними закрыли.

Спицын:

- Те во многом сами виноваты. Ленин предлагал им коалицию. Они дважды отказывались. На коалицию пошли только левые эсеры. Но потом сами расписались в невозможности работать с большевиками, потому что они были заражены идеей революционной пролетарской войны с германским империализмом. Отсюда убийство Мирбаха, левоэсеровский мятеж и так далее. В октябре 1917 года к власти пришли не большевики, а Советы. Половину постов в правительстве заняли левые эсеры. Там, где большевики были наркомами, первыми заместителями были левые эсеры. И наоборот. Это была победа широких революционных масс – большевиков и левых эсеров. А левые эсеры отражали настроения и значительной части крестьянства, особенно беднейших и средних слоев.

Все могло бы быть иначе, если бы Чернов был таким же политиком, как Ленин. Ему глава Ленин и Свердлов – два лидера Советского государства - предлагали компромисс: войти в широкий союз соцпартий и добиваться в рамках этой коалиции реализации своих целей и задач. Но он сказал – нет. А меньшевик Троцкий, будучи политиком, как и Ленин, пошел на союз с большевиками.

Артамонов:

- Они не учитывали реальность. Одна из проблем политического истеблишмента России 1917-1918 годов – политические партии, за исключением большевиков, показали себя эффективными разрушителями. После Февраля нужно было строить. Люди гибнут на фронте каждый день, люди гибнут и от внутренней анархии. Самый большой процент погибших в ходе гражданской войны – мирное население. Страна ждет решения вопросов, проблем. Все, что они делают с февраля по сентябрь – это что, глупость или измена? Все, что они делают, это абсолютно бездарно и не соответствует интересам подавляющего большинства страны. Политическая беспомощность демонстрирует неэффективность идеи Учредительного собрания. Действуют партии, которые не учитывают все то, за что страна проголосовала еще в сентябре, когда произошла большевизация Советов.

БОЛЬШЕВИКИ РАЗОГНАЛИ, А КОЛЧАК - РАССТРЕЛЯЛ

- Большевики посадили кого-нибудь из депутатов, может, расстреляли?

Спицын:

- Какое там! Значительная часть депутатов перебралась в Самару, где организовали КОМУЧ – Комитет членов Учредительного собрания – первое антибольшевистское правительство. Потом перебрались в другие города, в том числе в Омск, в Уфу. Первоначально КОМУЧ, потом Уфимская директория составляли один из центров белого движения, наряду с белым движением на Дону. Я имею в виду Каледина, Корнилова и Алексеева. Беспомощность КОМУЧа стала очевидной главным спонсорам белого движения – англичанам, французам, американцам. Колчак был министром правительства Уфимской директории. Ее беспомощность заставила главных кукловодов – англичан – свергнуть это так называемое демократическое правительство и привести к власти Колчака, который объявил себя Верховным правителем России, а по факту стал диктатором.

Артамонов:

- Часть депутатов, которые были членами КОМУЧа, оказались в Екатеринбурге, кто-то в Уфе. И уже в декабре 1918-го, по ноябрьскому приказу Колчака № 56 «Об аресте членов Комуча» они были арестованы, измордованы и расстреляны. Не большевиками, а Колчаком. Цифры точные неизвестны, но Колчак расстрелял от 35 до 44 депутатов Учредительного собрания.

- А почему об этом стараются не говорить либеральные историки, которые утверждают, что разгон большевиками Учредительного собрания – одно из самых тяжких преступлений коммунистов?

Спицын:

- Для них история – это орудие политики. А мы - просто историки. Если мы хотим понимать и познавать процессы, которые происходят в стране, мы должны говорить правду. И только на базе и на основании достоверных источников, фактов строить концепции, делать выводы.

Артамонов:

- «Разгон» Учредительного собрания представлен в российской публицистике как акт, говорящий о беззаконии большевиков. Да, большевики не получили абсолютного большинства в Учредительном собрании. Они получили большинство в крупнейших промышленных городах, где голосовало грамотное сознательное население. И в армии. Их уход с заседания – это реализация их права. И утрата легитимности Учредительным собранием после этого – абсолютно правовое последствие такой акции.

Спицын:

- Почему-то они не говорят, что в истории страны был более ужасный эпизод, чем разгон Учредительного собрания. Расстрел вполне легитимного законодательного органа власти. Это был высший орган государственной власти страны, который мог принять к своему рассмотрению любой вопрос государственной важности. Я имею в виду Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, который был разогнан в октябре 1993 года. В нынешнем году будет 25 лет этой трагедии Вот здесь в прямом смысле было совершено преступление. Если мы признаем, что большевики совершили преступление, тогда давайте говорить и о том, что большевики нехорошие, но либералы ничуть не лучше, может, даже и похуже. А ведь в Верховном Совете был и кворум, и конституционное большинство. А его еще и из танков расстреляли. Но это не остановило Ельцина и наших записных демократов. Так что, давайте не лукавить. Особенно с историей своей страны.