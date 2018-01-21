2018-01-21T11:57:41+03:00
Звезды

47-летняя Наталья Сенчукова в бикини выглядит как молодая девушка

Купальник только подчеркнул стройную фигуру артистки
Ольга АНТОНОВА
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Пользователи Сети восхитились красотой исполнительницыПользователи Сети восхитились красотой исполнительницыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Две недели назад группа «Дюна» отряхнула старые хиты и дала большой юбилей концерт в одном из известных московских клубов. А следом отправилась на гастроли - для закрепления эффекта. Вместе с Виктором Рыбиным ездит с концертами и его супруга Наталья Сенчукова, которая также принимает участие в выступлениях. Однако, в своем инстаграме артистка помимо фото с концертов делится и снимками, которые заставят отложить булку с маслом любую ее поклонницу. Просто, чтобы в 47 лет выглядеть такой же молодой и стройной.

"Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", – подписала кадр, на котором вместе с подругой Наталья позирует в бело-голубом бикини. Купальник подчеркивает ее стройную фигуру и необычную татуировку на животе.

nsenchukova_officialnsenchukova_official
После концерта на Красной поляне в Сочи
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Пользователи Сети восхитились красотой исполнительницы. "Фигурка у вас конечно! Супер!" "Ох) Ну прям как девочка! Наталья, вы просто шикарны!" "Хорошенькие", "Какая у вас татушка", – засыпали комплиментами свою любимицу поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Отметим, что жена солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина не частый гость на страницах светской хроники. Певица не выставляет свою жизнь на показ и лишь изредка дает интервью. Известно, что супруги воспитывают сына Василия. Молодой человек учится на режиссера во МГИКе.

Василий не очень похож на своих родителей. "А еще он подкачанный, а в кого он у нас? Мы думаем, что это продукты питания в этом виноваты. Он у нас кушает хорошо, пьет козье молоко", – рассказала Сенчукова.

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