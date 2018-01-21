2018-01-21T14:37:13+03:00
Звезды

Армена Джигарханяна перевели в отделение кардиологии

Народной артист по-прежнему остается в больнице
Ольга АНТОНОВА
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Врачи приняли решение госпитализировать Джигарханяна в больницу имени ПироговаВрачи приняли решение госпитализировать Джигарханяна в больницу имени ПироговаФото: Евгения ГУСЕВА
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Сильную слабость Армен Джигарханян почувствовал в минувшую среду, 17 января. Артист весь день провел на работе, в театре, но к вечеру почувствовал недомогание и близкий друг актера – Артур Согомонян решил не рисковать здоровьем и вызвать «скорую помощь». Врачи приняли решение госпитализировать Джигарханяна в больницу имени Пирогова с предварительным диагнозом «гипертонический криз». Все эти дни артист проходил обследование в больнице, а сегодня медики приняли решение перевести Армена Борисовича в отделении кардиологии, чтобы проверить работу сердца. Учитывая весь «букет» сопутствующих заболеваний и возраст артиста, врачи посчитали, что сделать исследование сердечно-сосудистой системы необходимо.

Друг артиста не исключил тот факт, что на обострение заболеваний наложились последние новости о том, что они с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк- Романовской на самом деле по документам еще не разведены, а сама супруга настаивает, что делать это и не стоит.

Несмотря на то, что бывшая подруга Цымбалюк – Элина Мазур на днях дала откровенное интервью «КП», где рассказала, что после того, как супруга Джигарханяна узнала, что все квартиры принадлежат ей, муж перестал быть ей интересен.

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