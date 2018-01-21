Еще больше хайпа: носки за 75 тысяч долларов и мусорные баки от Louis Vuitton

21 Янв. 2018 2018-01-21T16:56:55+03:00

Впрочем, у Ким Кардашьян начался новый период в жизни: на днях с помощью сурмамы она снова ощутила радость материнства Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Пока модные критики замучались в голос повторять, что модники стрит-арта вконец губят глянец, а значит, брендовые вещи не интересуют уже даже звезд, две ее яркие голливудские представительницы – Дженифер Лопес и Ким Кардашьян готовы подставить плечо и не только его, чтобы поддержать старое, доброе Версаче и Гуччи. Так, на прошлой неделе первая удивила образом, где предстала в белом платье и свитере, но главным акцентом на фотосессии были носки Gucci стоимостью 1340 долларов. Да-да, носки. Не трудитесь переводить – это 75 тысяч рублей. И как тут же иронично отметили пользователи в комментариях, одна надежда, что ей их дали поносить, потому что я на такие деньги купила шубу.

Дженнифер Лопес в носках Gucci за 1340 долларовФото: Instagram.com

Смех смехом, но сегодня выступила с оригинальным постом и Ким Кардашьян, которая опубликовала в snapchat фото мусорных ящиков от Louis Vuitton. Мол, обновила декора сада. Впрочем, может быть самая известная звезда инстаграма в мире так пошутила?! Хотя раньше в искрометном проявлении юмора замечена не была.

Ким Кардашьян опубликовала фото мусорных ящиков от Louis Vuitton

Впрочем, у Ким Кардашьян начался новый период в жизни: на днях с помощью сурмамы она снова ощутила радость материнства, у них с Канье Уэстом родилась девочка. А поскольку супруг всегда мечтал о многодетной семье, то Ким счастлива, что смогла сделать мужу такой подарок. Сама звезда к сожалению выносить ребенка не смогла из-за серьезных проблем со здоровьем. Но надо отметить, честность инстаграм-модели она не стала скрывать этот факт от своих поклонников.

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Однако, не исключено, что на самом деле никаких денег звездная пара никому не платила. А помочь Кардашьян и Уэсту стать родителями могла младшая сестра Ким – Кайли Дженнер. Дело в том, что все семейство Кардашьян сообщает прессе о каждом своем шаге и когда, скажем, забеременела Хлоя Кардашьян об этом тут же стало известно таблоидам. А вот о том, что в интересном положении находится Кайли долго время скрывалось. Звезда реалити-шоу старалась не появляться на публике, чтобы ни одному фотографу не удалось запечатлеть округлившийся живот звезды. (подробности)