Дмитрий Песков: Путин - самый талантливый мировой лидер

21 Янв. 2018 2018-01-21T18:35:56+03:00

Дмитрий Песков рассказал много интересного и о своей работе, и о президенте страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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- У него есть друзья, которые ему рассказывают эти анекдоты, он же человек, - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос "откуда Путин берет шутки и анекдоты, которые иногда рассказывает на публике?" - Это не работа пресс-службы, он использует гораздо более широкий спектр источников информации. Бывает импровизация, потому что мы-то готовим ему информацию, но у президента много разных источников.

Очередной выпуск программы "Действующие лица" вышел на канале "Россия-1", и ее главный герой Дмитрий Песков рассказал много интересного и о своей работе, и о президенте страны. Например, что Путин каждый раз волнуется перед пресс-конференциями, хотя дал их уже огромное количество.

- Я волнуюсь перед пресс-конференцией, но, наверно, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, - сказал Песков. - Наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой и в таком свободном режиме. В какой-то момент мне было очень некомфортно, я опасался, что президенту будут заданы какие-то некомфортные вопросы. Но с годами я понял, что для президента не бывает некомфортных вопросов. Они могут быть некомфортны для меня, но президент очень легко препарирует некомфортные вопросы. Каждая пресс-конференция - это особенная непредсказуемая драматургия.

Отвечая, на вопрос о результате предстоящих президентских выборов, пресс-секретарь главы государства заявил, что не сомневается в победе Путина.

- То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики — это рекорд, и рекорд абсолютно беспрецедентный, - сказал Песков. - Причем уникально подавляющее большинство населения. И конечно, несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая, очередная убедительная победа.

Правда, сказать "где Путин будет голосовать в этот раз?" он уверенно не смог.

- Традиционно он всегда голосует в Москве. Я полагаю, что и в этот раз, то есть, мне пока не известно о его планах, - засомневался пресс-секретарь президента. - Вы знаете, что новшество нашей системы голосования позволяет сейчас голосовать где угодно, но мне неизвестно о планах президента куда-то уезжать из столицы в день голосования.

В Кремле заранее ожидают новых обвинений в адрес России в подтасовках на предстоящих президентских выборах.

- Это тоже весьма прогнозируемо, - сказал Песков. - Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов, но, уже так сказать на глиссаде начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно срежиссированы. Как давали отпор, так и будем давать отпор. На самом деле эти обвинения настолько белыми нитками шиты, что все больше людей в мире и в нашей стране понимают - такие атаки направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера. Немногим нравится сильная Россия, которая не только встает на ноги, но и плечи расправляет.

Каждая пресс-конференция - это особенная непредсказуемая драматургияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песков назвал коллапсом уровень нынешних отношений между Россией и США. При этом новые возможные санкции Запада к нашей стране не станут чем-то неожиданным:

- В основном, конечно, необходимы меры предосторожности для нашей экономики, - сказал он. - И конечно, кабинет министров, и президент, который постоянно, постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности.

Пресс-секретарь президента назвал "удачей всей своей жизни" возможность работать с Путиным.

- Путин - это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер и самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова. В этом мало кто в мире может с ним сравниться, - охарактеризовал президента Песков. - Раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, решимости, в плане профессионализма. Конечно, и договариваться с ними Путину было легче.

В Кремле заранее ожидают новых обвинений в адрес России в подтасовках на предстоящих президентских выборахФото: REUTERS

Песков рассказал и о закрытых контактах Путина - например, с президентом Украины.

- У президента огромное количество встреч и контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика, - сказал Песков. - Когда вы видите трудовой день президента, который состоит из десятков рабочих встреч, пресс-конференций, заявлений и переговоров, это вовсе не означает, что рабочий график президента ими ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ. Бывают разные телефонные переговоры, о которых мы не делаем официальных сообщений.

Ведущая программы Наиля Аскер-заде спросила, где Песков видит себя после мартовских выборов?

- Где-то на службе. Я служащий, я вырос в семье служащего, и в любом случае – это все государственная служба, - ответил он. - И, всю жизнь проработав в госслужбе, конечно, видеть себя где-то там в бизнесе или еще в чем-то – просто невозможно, потому что это, знаете, как несовместимые компьютеры такие. Не знаю, я, как-то, честно говоря, даже не задумывался пока.

Прокомментировал Дмитрий Песков и свои фотографии в знаменитых красных штанах:

- Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца. Мало красок у нас. Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни.