2018-01-22T13:55:35+03:00
Общество

Полицейского, вытащившего с помощью тюбинга из ледяной полыньи мальчика, наградили медалью

Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил смелость и смекалку полковника полиции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полковник полиции спас тонущего ребенка.Айдын Камбаров уже не первый раз спасает чужую жизнь

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Двое мужчин ползут по льду. Впереди, в полынье, за кромку льда цепляются двое мальчишек. Одному удается выбраться, другой теряет силы, сознание. Друг даже не может к нему приблизится, лед предательски трещит, над ним пенится ледяная вода. Помощь приходит в самый тяжелый момент: рядом с тонущими мальчишками падает тюбинг-ватрушка, а следом электрический удлинитель. Ребенка поддерживают криками очевидцы событий. Видео кадры спасения уже облетели все социальные страницы жителей Тольятти.

Сегодня стало известно имя героя. Приказом Министра МВД России Владимира Колокольцева за проявленные решительность и самоотверженность начальник Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Айдын Камбаров награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения".

Кадры спасения уже облетели все социальные страницы жителей Тольятти Фото: скриншот видео

Кадры спасения уже облетели все социальные страницы жителей ТольяттиФото: скриншот видео

- Это было 1 января. С семьей приехали в гости к друзьям. Затопили баньку, с 13-летним сыном стал делать горку. В этот момент услышал крики о помощи. Они доносились с реки, - рассказывает полковник Айдын Камбаров. - Схватил тюбинг-ватрушку сына, лопатку для снега, и бросился на помощь. Удалось ползком добраться до полыньи, находящейся в центре канала. Подобрался насколько возможно, бросил ватрушку, и попросил тонущего мальчика обмотать руку веревкой, чтобы его не унесло течением под лед. Мой товарищ Дмитрий Ершов подобрался к нам с удлинителем. Им он стал подтягивать меня с ребенком к берегу. Сил у нас уже почти не было.

На берегу мужчины передали пострадавших пацанов в руки своих жен. Женщины согрели детей в бане, что позволило избежать обморожений.

Как стало известно "КП" Айдын Камбаров уже не первый раз спасает чужую жизнь.

- Отличившийся сотрудник, который более двадцати лет несет службу в органах внутренних дел, несколько лет назад спас тонущего рыбака, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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