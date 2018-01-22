У Собчак - 100 тысяч подписей, а у Сурайкина пока - 70 тысяч...

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:52:40+03:00

Волонтеры Собчак намерены собирать подписи и дальше. Причина – много брака в ряде регионов Фото: Влад КОМЯКОВ

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Глава сети региональных штабов Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», Тимур Валеев сообщил РБК, что число собранных подписей за Собчак достигло планки в сто тысяч. Это - рубеж для выдвиженцев от непарламентских партий, чтобы ЦИК после проверки зарегистрировал их и допустил к выборам. Для самовыдвиженцев минимум автографов - 300 тысяч.

Ну, а для выдвинутых парламентскими партиями такая процедура не нужна.

Но, как пояснил Валеев, волонтеры Собчак намерены собирать подписи и дальше. Причина – много брака в ряде регионов.

- К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными (поддельными – прим. ред.) подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — заявил он. — В некоторых регионах ощущение такое, что там никто никогда всерьез голоса не собирал… Например, в Питере брака почти нет, а в ряде субъектов он достигал 30%.

Штаб Собчак намеревается набрать 130-140 тысяч подписей. Но сверхплановые труды будут иметь смысл, если работа по предотвращению брака позволит исключить подделку.

Ранее о завершении сбора подписей заявили штабы «яблочника» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и главы Монархической партии Антона Бакова. Последний день, когда ЦИК примет подписи для регистрации кандидатов в президенты – среда, 31 января.

Собчак планирует сделать это 30-го. Выбор даты понятен. С одной стороны, это максимум времени для волонтеров. С другой – если что оформят ненадлежащим образом, для исправления останутся сутки.

Впрочем, с тех пор, как Собчак объявила о намерении выдвигаться кандидатом на выборы на высший государственный пост в стране, она ведет себя собранно. И, похоже, готова составить серьезную конкуренцию признанным политикам, скажем так, второго эшелона.

Надо напомнить, что о желании участвовать в президентских выборах ЦИК уведомили 24 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев. Но лишь двое из них - Грудинин от КПРФ и Жириновский от ЛДПР - освобождены от сбора подписей.

Владимир Путин должен был собрать 300 тысяч подписей, потому что пошел самовыдвиженцем. Штабы Путина собрали уже более миллиона автографов.

Что касается остальных, то, как сообщает РБК, «к 18 января представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин смог набрать 70 тысяч подписей, выдвинутая «Российским объединенным трудовым фронтом» Наталья Лисицына — 46 тысяч, представитель «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш — 35 тысяч подписей, а самовыдвиженец Владимир Михайлов — 5 тысяч». Их перспективы добраться даже до промежуточного финиша, с учетом оставшегося времени, каждый может оценить сам.

Часть персонажей, вроде звезды фильмов для взрослых Елены Берковой, собиравшейся запретить разводы и длинные юбки или теледивы Анфисы Чеховой свои «президентские намерения» проводили вместе с ушедшим годом.

Одним словом, выборы главы страны – это тот случай, когда обещать проще, чем жениться.

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