Вход на "парящий мост" в парке "Зарядье" открыли с двух сторон

22 Янв. 2018 2018-01-22T15:35:42+03:00

В администрации объяснили, почему на Новый год и Рождество были временные ограничения

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Блогеры снова нашли к чему придраться в новом парке "Зарядье" - вход на "парящий мост" с одной стороны, а выход - с другой. Да, еще и навигация непонятная.

- Охрана выбрала себе самый значимый объект - "парящий мост", и оградила его заборами и пропускным режимом, - пишут в соцсетях.

Диванные критики и вовсе стали фантазировать^ "значит, скоро сделают платный вход на мост или только по московской прописке".

Утрировать и закидывать камнями парк "Зарядье" любят те, кто там вообще не был. Они обычно говорят: "Что мне там делать? Пусть приведут сначала парк в порядок". "Уважаемые" критики, вы хотя бы доберитесь до парка и прогуляйтесь.

Сейчас на мост можно заходить с любой стороныФото: Алиса ТИТКО

А теперь разберемся, почему блогеры не захотели принимать правила прохода на "парящий мост". Сама я в парке "Зарядье" была много раз и вижу, что меняется. Действительно, движение на "парящем мосту" в первые дни открытия было свободным. Погода была теплой, туристов много. Избежать хаотичного движения помогали введенные правила - вход слева, выход справа.

- Осенью же можно было пройти на мост с любой стороны, - говорила я охраннику, когда впервые столкнулась с односторонним движением.

- Можно было. Но зачем людей сталкивать лбами? - объяснял охранник на входе.

Штрафов за неправильный проход никаких не вводили. Но сотрудники "Росгвардии" действительно следили за правильностью передвижения. Честно, никакого ужаса в этом не было. Да, и частые гости, как я, уже успели привыкнуть.

После появления злобных постов блогеров, я снова зашла в "Зарядье" и удивилась - оба входа открыты и сотрудники "Росгвардии" теперь не встречают. Иду специально в тот вход, через который еще в рождественские праздники пройти нельзя было - никто не остановил. Может так, потому что понедельник и крепкий мороз? Людей на мосту не больше двадцати, а значит контролировать поток посетителей нет надобности?

- Ограждения на мост были временной мерой, чтобы регулировать потоки посетителей в праздничные дни: Новый год, Рождество, Старый Новый год и выходные после Крещения. Сейчас уже ограждений нет, их убрали, - объяснили мне в пресс-службе парка "Зарядье". - Сейчас на мост можно заходить с любой стороны. А что касается навигации: как только будет готова новая, мы ее обязательно установим. Замена навигации, как известно, производится в связи с неточным переводом на китайский язык некоторых объектов парка.