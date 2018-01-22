2018-01-22T21:56:00+03:00
Происшествия

В Таиланде погибли две россиянки

В последний день отпуска туристки угодили в смертельное ДТП по дороге в аэропорт
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Автомобиль не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.Автомобиль не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.Фото: YouTube
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Новогодние каникулы двух пенсионерок в Юго-Восточной Азии завершились трагедией. В воскресенье 67-летняя Луиза Самигуллина и 68-летняя Лилия Маликова после месячного отпуска направлялись в аэропорт тайского острова Пхукет. Вёз их туда на легковом автомобиле гражданин Украины Артём Сердюков.

На крутом повороте он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Сидевшие в пассажирских креслах россиянки получили тяжёлые ранения и скончались в больнице, водитель отделался ушибами. Сейчас полиция проверяет его на алкоголь и наркотики.

В Таиланде погибли две россиянки.В последний день отпуска туристки угодили в смертельное ДТП по дороге в аэропорт

Различные ЧП с выходцами из России на курортах жаркой страны происходят постоянно. Так, 8 января 22-летний Александр Захаров на большой скорости ехал на мотоцикле вместе со своей спутницей-тайкой и врезался в туриста из Южной Кореи; погибли все трое. Всего же в Тайланде постоянно находится до миллиона россиян — многие перебираются сюда как фрилансеры, удаленно работая через интернет.

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