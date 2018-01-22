Правительство введет в обиход понятие «нетерпимость к смертности на дорогах»

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:08:02+03:00

За прошлый год число погибших в ДТП в России снизилось на 6,5%, тем не менее аварии унесли жизни 19 тысяч человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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К 2024 году уровень смертности на российских дорогах должен приблизиться к европейским показателям. Такая задача прописана в Стратегии безопасности дорожного движения, которую утвердил премьер Дмитрий Медведев.

- Сегодня в России смертность на дорогах составляет более 13 человек на 100 тысяч населения, тогда как, например, в Дании это 2,7, в Германии - 3,9, - рассказал на понедельничном совещании у Дмитрия Медведева первый вице-премьер Игорь Шувалов. - Стратегией предусматривается, что к 2024 году этот показатель не должен превышать 4 человек на 100 тысяч проживающих.

Правительство решило ввести в обиход понятие «нетерпимость к смертности на дорогах».

- Чтобы смертность на дорогах стала нулевой или к этому стремилась, - пояснил Шувалов.

Для достижения европейских показателей правительство собирается внедрять современные методы организации дорожного движения, в том числе, элементы искусственного интеллекта.

- Транспорт, который будет появляться в ближайшие годы, должен быть более безопасным. Мы будем по этим направлениям отдельно с Министерством транспорта, Министерством внутренних дел и с региональными властями работать, - сказал Шувалов.

Он напомнил, что в России вводится обязательное использование водителями светоотражающей одежды в случае вынужденной остановки в темное время суток или при ограниченной видимости.

- Эта практика будет расширяться, - заметил Шувалов.

За прошлый год число погибших в ДТП в России снизилось на 6,5%. Тем не менее, цифра катастрофическая: ДТП унесли жизни 19 тысяч человек. И это лишь за один год. 214 тысяч человек получили различные ранения (на 3% меньше, чем в 2016 году).

- Поведение водителей на дорогах и отношение друг к другу остается очень разным. Нужно принять меры для разворота в более цивилизованную сторону, - заметил Дмитрий Медведев. - Одновременно необходимо следить за состоянием улиц и дорог, за применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, совершенствовать механизмы фиксации ДТП.

На совещании также обсудили проблему с детскими садами и яслями. Как сообщил Медведев, задача по ликвидации очередей в детсады почти решена. В детсадах создано более миллиона дополнительных мест. А вот на решение проблем с яслями правительство в ближайшие два года выделит из казны 50 миллиардов рублей. Сейчас в очереди в ясли в общей сложности числятся 272 тысячи детей.