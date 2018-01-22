Путину рассказали о будущем российской науки

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:07:39+03:00

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Четыре месяца назад Владимир Путин своим указом утвердил в должности главы Российской академии наук Александра Сергеева, поставив таким образом точку в долгой истории с выборами нового президента РАН. В понедельник Сергеев пришел к главе государства с докладом о первых результатах своей работы, рассказав о продолжающемся реформировании академии и о стоящих перед ней целях.

- Мы на предыдущей встрече говорили об актуализации задач Академии, - напомнил Путин. - Давайте и начнём с приоритетов - в развитии экономики, фундаментальной науки.

- Прежде всего хотел бы изложить, как мы видим роль РАН в координации Стратегии научно-технологического развития страны – это то, что вы поручили нам сделать по итогам нашей последней встречи, - начал Сергеев.

РАН в ближайшем будущем должна в первую очередь выступить как заказчик фундаментальных и поисковых исследований российских академических институтов. То есть именно на нее ляжет прогнозирование - в какую сторону надо развиваться научно-технологическим и социально-экономическим процессам в стране.

- И очень важно, что Российская академия наук должна координировать исследования в обновлении научно-технического задела в обороне и безопасности страны, - заявил глава РАН. - Хотел бы попросить помощи по ряду вопросов, чтобы работа была действительно эффективной.

- Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук – такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идёт достаточно успешно, - похвалил Сергеева Путин. - И всё у вас пока получается. Надеюсь, что и те направления будут развиваться так, как вы себе представляете. Со своей стороны готов делать всё, чтобы так оно и было, чтобы вам помочь.