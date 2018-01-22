Федеральные трассы обещают впервые отремонтировать полностью. Одной бедой меньше?

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:55:43+03:00

В 2018 году на дороги будет израсходовано 280 млрд. рублей. Фото: REUTERS

В 2018 году на дороги будет израсходовано 280 млрд. рублей

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Всего в России 1,5 млн км дорог, из них федеральные составляют около 50 тыс. км. Министр транспорта Максим Соколов заявил, что 80% федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. Чиновник добавил, что никогда раньше в России не было такого количества отремонтированных дорог. Хотя бы главных.

- Можно считать, что миф о плохих дорогах в России развеялся, - заявил министр.

На самом деле, Соколов немного преувеличил. По точным данным, в хорошем виде находятся 77,5% федеральных трасс. Но даже такого показателя наши водители не припомнят.

- К концу 2018 года к нормативному состоянию будет приведена вся федеральная дорожная сеть, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Росавтодора Анна Максимова. – Дальше каждый год мы будем ремонтировать по 15% дорог. Это примерно 7–7,5 тыс. км трасс.

- Это благодаря системе «Платон» получилось качество подтянуть?

- Не только. Государство с 2014 года из бюджета полностью оплачивает содержание и ремонт. Нигде нет недофинансирования. В 2018 году на дороги будет израсходовано 280 млрд. рублей.

За два года работы «Платона» в дорожные фонды от системы поступило почти 37 млрд. рублей. Но эти деньги обычно идут в новые крупные инфраструктурные проекты, а не на поддержание существующих дорог.

- С использованием средств системы «Платон» введен Затонский мост в Уфе, новый Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Свердловский мост в Пензе и Гоголевский путепровод в Петрозаводске, - рассказал министр Соколов.

В общем, дорогам дали то, что им больше всего нужно – денег.

В Росавтодоре рассказали, что за последние 5 лет ведомство изрядно проредило рынок дорожно-строительных компаний. Организации, грешившие халтурой, просто перестали получать госзаказы.

- Сегодня на каждый построенный или отремонтированный объект на федеральных трассах действует гарантия. Исправлять брак строители обязаны за свой счет, - заявила Максимова.

Увы, с региональными и муниципальными дорогами все гораздо хуже – едва 40% отвечают нормативам. А финансируются лишь на 15% от реально необходимых сумм.

Решением должен стать проект «Безопасные и качественные дороги» - власти ремонтируют все типы трасс (федеральные, региональные, местные) около 38 городских агломераций. Это 50 тыс. км асфальта. Всего в России больше миллиона километров дорог – в первую очередь решено заняться трассами около больших городов.

Сейчас только 44% дорог около крупных городов, попавших в проект, отвечают нормативу. К 2025 году этот показатель вырастет до 85%.

Ремонт всех дорог финансируется из федерального и региональных бюджетов. Минтранс придумал, как увеличить поступления от субъектов – деньги, полученные с дорожных штрафов, в обязательном порядке станут уходить на ремонт трасс. Так будет, если поправки ведомства в Налоговый кодекс одобрит правительство. Сейчас у губернаторов есть право средства от штрафов тратить на статьи с автодорожным хозяйством не связанных.