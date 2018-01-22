Опубликована программа Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018

22 Янв. 2018 2018-01-22T17:59:34+03:00

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Оргкомитет Российского инвестиционного форума разместил на официальном сайте мероприятия программу Дня молодежного предпринимательства, который состоится в «нулевой день» Форума 14 февраля.

Ключевым мероприятием деловой программы станет панельная дискуссия «Роль молодежи в формировании будущего». Участники обсудят роль молодежи как двигателя инновационного творчества и носителя интеллектуального потенциала в эпоху четвертой промышленной революции.

Деловые сессии затронут различные аспекты молодежного предпринимательства. Сессия по социальному предпринимательству будет посвящена мерам поддержки малого и среднего бизнеса, роли государства в развитии социального молодежного предпринимательства и развитию молодежного предпринимательства в регионах.

Сессия Минэкономразвития «Развитие молодежного предпринимательства и инновационного творчества» затронет вопросы снижения барьеров для развития малого и среднего бизнеса.

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» представит на своей сессии кейсы успешных студенческих стартапов, ставших лидерами европейской и отечественной промышленности. Участники сессии дадут начинающим предпринимателям практические рекомендации по построению и развитию бизнеса.

На сессии Общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» обсудят создание комфортной предпринимательской среды и развитие наставничества в секторе.

В рамках деловой программы участники обсудят перспективы ведения бизнеса на селе, меры государственной поддержки и вопросы конкуренции со стороны крупных агропроизводителей. Сессия «Новая экономика городов» коснется потенциала молодежного предпринимательства в условиях меняющегося рынка труда.

Отдельные сессии будут посвящены вопросам защиты интеллектуальной собственности, правовым аспектам использования криптовалют и возможностям для молодежи в цифровой экономике.

Мероприятия Дня молодежного предпринимательства организованы Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Российским центром содействия молодежному предпринимательству и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Фонда «Росконгресс».

Подробная информация на официальном сайте мероприятия: rusinvestforum.org.