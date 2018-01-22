Художник Михаил Шемякин потерял дочь

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:39:22+03:00

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Сегодня пришло печальное известие из Франции. 20-го января умерла талантливая художница, Доротея Шемякина. Ей было всего 53 года.

Михаил Шемякин сделал заявление для прессы: «20 января покинула этот мир моя дочь Доротея – замечательная художница и удивительный человек - многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый. Знаю и верю, что её работы будут жить и дарить радость».

Доротея родилась 9-го января 1964-го года в семье художников - Шемякина и Ребекки Модлен. Свой первый рисунок она сделала всего в два года. В четыре она уже участвовала в международном конкурсе детского рисунка. В 1971-м году она вместе с мамой по приглашению галеристки и певицы Дины Верни отправилась во Францию. Чуть позже к ним приехал Михаил Шемякин, которого тогда буквально изгнали из страны после многочисленных нападок на его выставки, конфискаций работ и лечения в психушках. В 1976-м году у Дороти случилась первая выставка. Параллельно с этим она иллюстрировала книги и журналы, делала ювелирные украшения. В 1983-м году переехала в Грецию, где начала работать в цвете и увлеклась строительством домов. В 2008-м году Шемякина переехала во Францию, где и нашла свой последний приют.