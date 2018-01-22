У Грудинина изъяли 400 тысяч агиток

22 Янв. 2018 2018-01-22T21:59:19+03:00

По данным ЦИК, кандидат не оплатил печать листовок из своего избирательного фонда

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Недопонимание произошло у кандидата в президенты от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина с Центризбиркомом. У него в Новосибирске изъяли многотысячный тираж агитбюллетеня "Правда".

- По имеющейся у нас информации, был выпущен материал значительным тиражом (на нем значится "400 тысяч экземпляров") без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации, - рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Все агитматериалы кандидаты должны оплачивать из избирательного фонда, напомнила она - других претензий к листовкам Грудинина нет.

На заседании ЦИК, 22 января, развернулись жаркие споры из-за этих агиток. Так член Центризбиркома Евгений Колюшин, представляющий КПРФ, убеждал коллег, что бюллетени рассказывали о самом кандидате, а не призывали проголосовать за него.

- Если мы и дальше встанем на такой путь, тогда все, что делает компартия, должно считаться предвыборной агитацией, - отметил Колюшин.

- Мы их (бюллетени, - ред.) обязательно изучим, - ответил ему зампредседателя ЦИК Николай Булаев. - Но если подтверждается то, что было, если на этом издании нет никаких выходных данных, и отнести его к СМИ сложно, то все это требует оценки. Мы это обязательно проанализируем.

Выяснилось, что ЦИК еще задолго до печати тиража консультировал коммунистов.

- Было сказано, что в том виде, в котором материалы готовятся к изданию, они не совсем соответствует нормам закона. Несмотря на это, материал был издан, - сказал Булаев.