Жена Овечкина показала детское фото, где ее невозможно узнать

22 Янв. 2018 2018-01-22T19:00:37+03:00

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Младшая дочь Веры Глаголевой не устает поражать своей изысканной красотой. 24-летняя Анастасия Шубская редко выставляет фото в Инстаграм - после ухода из жизни ее знаменитой матери девушка изменилась.

Место для публикаций в соцсети есть только для самых близких и родных. Накануне ее отцу-бизнесмену Кириллу Шубскому исполнилось 53 года. Дочь трогательно поздравила папу с днем рождения:

Анастасия Шубская с папой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Хочу поздравить с днем рождения своего главного человека! Папуль, спасибо тебе за то, что всегда рядом и всегда, где бы я не находилась, я чувствовала и чувствую твою защиту и поддержку! Главное, хочу пожелать тебе здоровья. Очень тебя люблю! - написала она.

А затем выложила детское фото, где ее невозможно узнать.

На детских фотографиях Настю невозможно узнать.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В детстве супруга Овечкина была блондинкой. А на кого из родителей красавица похожа больше, можно судить по этому снимку.

Маленькая Настя с мамой и папой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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