Жена Овечкина показала детское фото, где ее невозможно узнать
Младшая дочь Веры Глаголевой не устает поражать своей изысканной красотой. 24-летняя Анастасия Шубская редко выставляет фото в Инстаграм - после ухода из жизни ее знаменитой матери девушка изменилась.
Место для публикаций в соцсети есть только для самых близких и родных. Накануне ее отцу-бизнесмену Кириллу Шубскому исполнилось 53 года. Дочь трогательно поздравила папу с днем рождения:
Анастасия Шубская с папой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Хочу поздравить с днем рождения своего главного человека! Папуль, спасибо тебе за то, что всегда рядом и всегда, где бы я не находилась, я чувствовала и чувствую твою защиту и поддержку! Главное, хочу пожелать тебе здоровья. Очень тебя люблю! - написала она.
А затем выложила детское фото, где ее невозможно узнать.
На детских фотографиях Настю невозможно узнать.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В детстве супруга Овечкина была блондинкой. А на кого из родителей красавица похожа больше, можно судить по этому снимку.
Маленькая Настя с мамой и папой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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