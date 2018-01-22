Путин приказал «служить России»
Президент изменил форму ответа на благодарность командира
Согласно подписанному президентом указу, солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности словами «Служу России!».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Путин изменил форму ответа солдат на благодарность командира. Теперь, согласно подписанному президентом указу, внесены изменения в статью 58 устава и солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности словами «Служу России».
В частности в указе сказано: «Если командир поздравляет военнослужащих воинской части, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир благодарит их, отвечают: «Служим России». Новая форма ответа заменила предыдущую, когда следовало отвечать «Служу Российской Федерации».