Путин приказал «служить России»

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:07:17+03:00

Согласно подписанному президентом указу, солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности словами «Служу России!». Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Владимир Путин изменил форму ответа солдат на благодарность командира. Теперь, согласно подписанному президентом указу, внесены изменения в статью 58 устава и солдаты должны отвечать на поздравление или благодарности словами «Служу России».

В частности в указе сказано: «Если командир поздравляет военнослужащих воинской части, они отвечают протяжным троекратным «Ура», а если командир благодарит их, отвечают: «Служим России». Новая форма ответа заменила предыдущую, когда следовало отвечать «Служу Российской Федерации».