Киркоров гоняет с детьми на кабриолете по Майами
Свои новогодние каникулы король российской поп-сцены проводит в Америке, в Майами. Вместе с Филиппом Киркоровым туда улетели его дети и тетя Мари (оперная певица и сестра Бедроса Киркорова-ред.).
Артист показал в Инстаграме своим поклонникам, как развлекается на отдыхе с 6-летней дочерью Аллой-Викторией и 5-летним сыном Мартином: вот семья артиста на аттракционах в Диснейленде, вот Киркоровы ужинают в компании певицы Кристины Орбакайте и ее близких.
Но больше всего блогеров зацепило видео, где довольный Филипп Киркоров гоняет с детьми на кабриолете по Майами. Видно, что дети артиста счастливы во время прогулки с отцом.
Однако блогеры в комментариях к семейному видео Киркорова упрекнули артиста, мол,
дети должны быть пристегнуты во время любой поездки на авто.
Начитавшись комментариев поклонников, артист решил ответить на их критику:
«Как же мы сегодня классно провели этот воскресный январский вечер у нас дома перед дальнейшим путешествием в Мекку американского шоу-бизнеса. В кругу моих самых любимых и дорогих людей — Кристины Орбакайте и ее семьи, с нашими друзьями и, конечно, нашей дорогой хозяйкой Мари, Аллы-Виктории и Мартина! Ну и покатались днем по Майями со скоростью света! И хватит меня поучать: как мне ездить, что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих- и воспитывайте!»
Видео Филиппа Киркорова на отдыхе с детьми в Майами.Артист показал в Инстаграме своим поклонникам, как развлекается на отдыхе с 6-летней дочерью Аллой-Викторией и 5-летним сыном Мартином