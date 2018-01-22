22 Янв. 2018 2018-01-23T01:02:05+03:00

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Свои новогодние каникулы король российской поп-сцены проводит в Америке, в Майами. Вместе с Филиппом Киркоровым туда улетели его дети и тетя Мари (оперная певица и сестра Бедроса Киркорова-ред.).

Артист показал в Инстаграме своим поклонникам, как развлекается на отдыхе с 6-летней дочерью Аллой-Викторией и 5-летним сыном Мартином: вот семья артиста на аттракционах в Диснейленде, вот Киркоровы ужинают в компании певицы Кристины Орбакайте и ее близких.

Но больше всего блогеров зацепило видео, где довольный Филипп Киркоров гоняет с детьми на кабриолете по Майами. Видно, что дети артиста счастливы во время прогулки с отцом.

fkirkorov Сегодня был потрясающий выходной у нас с @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov !! Мы посетили волшебный мир детского творчества в Маями - MIAMI CHILDREN S MUSEUM @miamichildrensmuseum !!! Хочется поделиться с вами этими ощущениями и как никогда , это хочется сделать под трек THROUGH THE EYES OF A CHILD , нашей несравненной @alla_orfey , из ее легендарного шведского альбома WATCH OUT ( в нашей версии АЛЛА ПУГАЧЕВА В СТОКГОЛЬМЕ ! На мой взгляд этот трек и трек SUPERMAN гениально вписался в наш видеo и фото рассказ by @rr_photo , а так же нашу вечернюю прогулку и шопинг по BAYSIDE , одном из самых тусовочных мест все Того же Маями) Look by @greglauren #miamichildrensmuseum #miami #филиппкиркоров

Однако блогеры в комментариях к семейному видео Киркорова упрекнули артиста, мол,

дети должны быть пристегнуты во время любой поездки на авто.

Начитавшись комментариев поклонников, артист решил ответить на их критику:

«Как же мы сегодня классно провели этот воскресный январский вечер у нас дома перед дальнейшим путешествием в Мекку американского шоу-бизнеса. В кругу моих самых любимых и дорогих людей — Кристины Орбакайте и ее семьи, с нашими друзьями и, конечно, нашей дорогой хозяйкой Мари, Аллы-Виктории и Мартина! Ну и покатались днем по Майями со скоростью света! И хватит меня поучать: как мне ездить, что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих- и воспитывайте!»

fkirkorov Как же мы сегодня классно провели этот воскресный январский вечер у нас дома, перед нашим дальнейшим путешествием в Мекку американского шоубизнеса ,в кругу моих самых любимых и дорогих людей @orbakaite_k и ее семьёй, с нашими друзьями и конечно нашей дорогой хозяйкой Мари и @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov !!! Ну и покатались Днем по Маями со скоростью света!!!! И хватит меня поучать как мне ездить , что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих- и воспитывайте!!!